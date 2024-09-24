Вижте всички кандидати за депутати в 21-и МИР - Сливен

Вижте пълния списък на кандидат-депутатските листи на партиите и коалициите за изборите на 27 октомври 2024 г. в 21-и МИР Сливен.

Коалиция "ГЕРБ-СДС"

Десислава Жекова Танева

Мария Щерева Белова

Ивайло Иванов Енев

Евгений Балев Герганов

Ибрям Алиев Мустафов

Христо Борисов Борисов

Анелия Стоянова Стоянова

Иван Иванов Желязков

Василена Антониева Костадинова

Георги Стоянов Даскалов

Радостина Йорданова Бакалова-Петкова

Белин Белинов Долушанов

КП "Продължаваме промяната - Демократична България"

Татяна Славова Султанова-Сивева

Маринчо Христов Христов

Тодор Георгиев Янушев

Владимир Веселинов Маринов

Александър Колчев Станчев

Мариана Николова Минишка-Марчева

Живко Иванов Петков

Даниел Петров Петров

Мартин Михайлов Заимов

Христо Стефанов Стоянов

Диян Колев Колев

Елена Димчева Петкова

Партия "Възраждане"

Климент Пламенов Шопов

Динко Начев Ганчев

Неделчо Андонов Великов

Димитър Лалев Ковачев

Даниел Георгиев Петков

Росен Стоянов Ригов

Георги Георгиев Стайков

Кирил Пенев Кирилов

Ивелина Филчева Такева-Беберова

Динко Иванов Динев

Ралица Юриева Дерменджиева

Филип Тодоров Кънев

Коалиция "Движение за права и свободи - Ново начало"

Хюсеин Хасанов Хафъзов

Хюсеин Исмаилов Садуллов

Прамен Рашков Маринов

Гюлден Мустафова Юсеинова

Валентин Кръстев Георгиев

Таня Стефкова Петрова

Радостин Събев Мокрев

Реджеб Хасанов Кючюкюмеров

Георги Жоров Маринов

Радомир Недков Йорданов

Петко Стефанов Таранджиев

Мустафа Юсеинов Мустафов

КП "Алианс за права и свободи"

Владимир Николов Мартинов

Онур Нуртен Шекеров

Мигьо Стоянов Митев

Бадър Исмаилов Хасанов

Лена Парушева Йорданова

Велко Величков Славов

Севдалина Халилова Хасанова

Димитър Желев Иванов

Мехмед Хасанов Местанов

Салим Исмаилов Кехайов

Айше Селимова Салиева

Димо Юлиянов Димов

КП "БСП - Обединена левица"

Деян Цанков Дечев

Стефан Щилиянов Щилиянов

Венелина Добромирова Иванова

Атанас Янчев Атанасов

Йордан Петров Крълев

Петко Георгиев Цанков

Стоян Димов Димов

Емил Димитров Андреев

Йордан Кръстев Стойчев

Пеньо Христов Пенев

Кирил Атанасов Киров

Румен Кулев Кулев

Партия "Има такъв народ"

Цветан Иванов Предов

Пламен Николаев Михайлов

Славчо Колев Йовчев

Димитър Людовик Сахакян

Божидара Стоянова Суванджиева

Христо Красимиров Костадинов

Захари Михайлов Захариев

Христо Георгиев Темелков

Партия "Величие"

Григор Вихров Здравков

Милен Георгиев Неделчев

Милен Митев Петров

Евгени Димитров Минчев

Младен Любенов Донев

Петко Стойчев Черкезов

Петко Иванов Карабоиков

Калина Калчева Калчева

Генади Митков Митев

Партия "Морал, единство, чест"

Зафир Пенчев Гочев

Николай Живков Петров

Станимир Станчев Димитров

Димитър Славов Славов

Валери Донков Василев

Коста Ангелов Цанев

Георги Христов Къчев

Илия Минчев Минчев

Мариян Георгиев Йорданов

Пламен Димов Димов

Михаил Георгиев Генчев

КП "Синя България"

Димитър Петров Сяров

Илчо Коев Боев

Мая Димитрова Миланова

Димитринка Петкова Петкова

Мирослава Петкова Митева-Тенева

Емил Ангелов Димитров

Иван Костов Виденов

Доброслав Иванов Иванов

Георги Петров Мавродиев

Илия Тенев Тодоров

Станислав Стоянов Стамов

Пеньо Семков Семков

Партия "Партия на зелените"

Цветомир Симитров Начев

Светослава Иванова Горанова

Партия "Български съюз за директна демокрация"

Светла Михайлова Милушева

Живко Желев Желев

Димо Георгиев Георгиев

Станислав Танев Стоянов

Иван Тенков Колев

Стоян Колев Стоянов

Яна Йорданова Стоянова

Деница Стоянова Стоянова

Галин Деянов Грудев

КП "Русофили за България"

Пламен Петков Пенчев

Михаела Михайлова Грабева

Васил Йорданов Ангелов

Васил Христов Узунов

Петър Тодоров Чолаков

Василка Димитрова Петрова

Митко Алексиев Митев

Димитър Славов Димитров

Партия "Булгари"

Кирил Йорданов Николов

Мариела Николова Николова-Величкова

Партия "Социалистическа партия "Български път"

Станислав Бончев Петров

КП "Моя страна България"

Ташко Алексиев Ташков

Румен Тодоров Кузманов

Партия "Атака"

Стоян Стаматов Пенев

Ивка Милева Козарева

Пламен Петков Иванов

Минка Чернева Жабова

Партия "Глас народен"

Тодор Станимиров Сотиров

Николай Златев Мушников

Маринела Боянова Маргаритова

Партия "Български възход"

Ралица Димитрова Николова

Димо Иванов Драгиев

Цветомир Иванов Църовски

Весела Янкова Динева

Мирослав Недев Емилов

Николай Димитров Манчев

Стела Иванова Петрова

Цветан Андонов Цанев

Партия "КОЙ - Компетентност, отговорност, истина"

Светозар Стоянов Събев

Веселин Железчев Димитров

Георги Иванов Костов

Енгений Веселинов Топалов

Катя Василева Деведжиева-Зеленай

Юрий Михайлов Игошин

Иван Гинов Статиров

Стоян Славейков Грозданов

Партия "Правото"

Георги Николов Гемов

КП "Свободни избиратели"

Недко Йорданов Недев

Яна Петрова Христова

Димитър Димитров Миланов

Станимира Александрова Петрова

Янка Петрова Стойкова

Мария Георгиева Кънчева

Владимира Костова Тенева

Диян Петров Петров

Васил Георгиев Енчев

Партия "Пряка демокрация"

Евгений Вълев Тенев

Партия "Бригада"

Ирена Драганова Косева

Партия "Български национален съюз "Нова демокрация"

Анелия Христова Христова-Кирилова

Ивайло Михайлов Иванов

Георги Христов Бонев

Манол Викторов Димитров

Захари Ставрев Тасков

Боян Богданов Боев

Партия "Истината и само истината"

Димитър Александров Александров

Петър Борисов Петров

Иван Александров Иванов

Партия "България на труда и разума"

Атанас Колев Атанасов