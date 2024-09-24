Вижте всички кандидати за депутати в 27-и МИР - Стара Загора

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Вижте пълния списък на кандидат-депутатските листи на партиите и коалициите за изборите на 27 октомври 2024 г. в 27-и МИР Стара Загора.

Коалиция "ГЕРБ-СДС"

Живко Веселинов Тодоров

Красимир Георгиев Вълчев

Маноил Минчев Манев

Илиана Петкова Жекова

Десита Динкова Петкова

Теньо Желязков Тенев

Красимир Костов Пейчев

Чаатай Пийадеджи

Пламен Костов Костов

Радка Иванова Манолова - Гинова

Дарина Атанасова Василева

Андриян Алеков Качанов

Емил Христов Филипов

Христо Стоянов Стоянов

Атанас Славчев Атанасов

Тихомир Грудев Динев

Николай Веселинов Петров

Живко Бончев Желев

Ростислав Здравков Попов

Ваня Златкова Петрова

Валентин Петров Кралев

Николай Иванов Николов

Коалиция "Продължаваме промяната - Демократична България"

Радослав Стефанов Рибарски

Магдалена Владимирова Овчарова

Радослав Красенов Василев

Ива Светлозарова Радева

Яница Милканова Господинова

Бончо Григоров Григоров

Борислава Пламенова Пенева

Теодора Иванова Нончева

Пенка Стайкова Василева

Станислав Енчев Бойчев

Радка Пеева Иванова

Теньо Димов Арабаджиев

Господинка Иванова Георгиева

Явор Велчев Янулов

Станислав Сашков Петков

Жеко Георгиев Георгиев

Методи Йорданов Маринов

Надежда Петрова Христова

Атанас Владиславов Славов

Партия "Възраждане"

Искра Михайлова Михайлова

Даниел Станиславов Проданов

Димитър Пламенов Пашев

Яна Мартинова Динева

Ива Серьожева Ангелкова

Наталия Данчева Змеева

Калин Николаев Калинов

Тодор Руменов Делчев

Дончо Кънчев Радев

Симеон Тодоров Шопов

Красимир Славов Колев

Стоил Михайлов Минев

Зарко Атанасов Иванов

Максим Колев Дренчев

Димитър Антонов Минчев

Милка Матева Костадинова

Станимир Георгиев Стойчев

Петър Иванов Динев

Тенчо Василев Тенев

Стилян Христов Христов

Жасмина Петкова Байнова

Георги Денев Бяндов

Колиция "Движение за права и свободи - Ново начало"

Халил Реджепов Летифов

Николай Тонев Колев

Шендоан Ремзи Халит

Тунджай Рамадан Йозтюрк

Мехмед Неджми Зейнел

Метин Ялзер Качан

Юзеир Али Кенан

Иван Енев Костадинов

Ерай Назиф Мехмед

Васил Тодоров Василев

Венелина Стефанова Маджарова-Саид

Неделчо Радославов Миланов

Есмерай Руфкиева Байрямова

Айгюн Радванов Хаджиисмаилов

Силвия Иванова Иванова

Емилиян Цонев Тотев

Юлия Емилова Кехайова

Ахмед Абдула Мехмед

Анастас Йосков Черкезов

Валентин Валентинов Георгиев

Месут Илхан Юркюш

Ангел Владов Атанасов

Коалиция "Алианс за права и свободи"

Севим Исмаил Али

Димитър Андонов Николов

Щилиян Велинов Велинов

Радион Василев Попов

Симеон Михайлов Раданов

Илия Недялков Христов

Блага Василева Торкова

Иван Господинов Илиев

Стоян Йонков Колев

Зорница Йорданова Атанасова

Венко Янчев Динев

Емил Асенов Асенов

Милко Койчев Добрев

Недко Огнянов Иванов

Димитър Кирилов Помаков

Керана Руменова Ангелова

Димитър Митев Рашев

Филип Иванов Филипов

Асен Георгиев Ангелов

Коалиция "БСП-Обединена левица"

Драгомир Велков Стойнев

Неделчо Кръстев Маринов

Моника Божидарова Динева

Силвия Иванова Иванова

Галина Куманова Господинова

Йонко Пенчев Иванов

Неделин Костадинов Марков

Радостина Николова Василева-Амзова

Искрен Иванов Искров

Радостина Петрова Тотева

Владимир Любомиров Грамовски

Милена Златева Данкова

Георги Димитров Йорданов

Стефан Генчев Стойчев

Момчил Донев Ненов

Радослав Георгиев Георгиев

Илка Иванова Петкова

Иван Стоилов Митров

Стоянка Николова Коева

Донка Желязкова Динева

Стефан Генков Стефанов

Красимир Митков Иванов.

Партия "Има такъв народ"

Александър Николов Вълчев

Тихомир Гочев Тенев

Валентина Томова Владова

Владимир Юриев Радков

Красимир Живков Николов

Нели Нейкова Цанева

Ружа Филипова Андролова

Братана Красимирова Кънчева

Георги Петров Дачев

Георги Николаев Христов

Станимир Колев Иванов

Силвия Тодорова Александрова-Георгиева

Савина Иванова Савова

Станислав Димов Танев

Ивелина Павлова Стоянова

Дончо Бончев Йорданов

Христен Росенов Чиликов

Станимир Динев Господинов

Партия "Величие"

Красимира Петкова Нинова - Катинчарова

Златина Николаева Иванова

Николай Богданов Петров

Николай Марков Василев

Живко Стефанов Суфларчев

Иван Митков Митев

Иван Руменов Николов

Валерия Йорданова Лозкова

Иван Василев Димитров

Тихомир Николаев Зидаров

Иван Михайлов Станчев

Куман Вълков Топчийски

Партия "Морал, единство, чест"

Кирил Атанасов Веселински

Веселин Веселинов Скравенски

Мария Илиева Колева

Калоян Ангелов Атанасов

Митко Иванов Митев

Тодор Русев Динев

Георги Иванов Иванов

Валери Донков Василев

Яна Тодорова Грозева

Господин Тодоров Господинов

Станимир Бойков Иванов

Цветелин Иванов Кирилов

Александър Ангелов Надов

Атанас Тодоров Атанасов

Милена Илиева Дикова

Данаил Генов Генев

Георги Валентинов Георгиев

Галина Желязкова Маджарова

Йонко Николаев Иванов

Евгени Минев Минев

Радослав Неделчев Хаджихристов

Красимир Янков Драганов

Партия "Демократи за отговорност, свобода и толерантност" /ДОСТ/

Стоян Дочев Георгиев

Тодор Генчев Тодоров

Пламена Желева Дойчева

Партия "Пряка демокрация"

Мариета Христова Цекова-Ценкова

Никола Петров Кайряков

Петър Стефанов Петров

Партия "Глас народен"

Маринела Боянова Маргаритова

Николай Златев Мушников

Веселин Антонов Христов

Партия "Бригада"

Пенчо Ефтимов Невенски

Партия "Атака"

Михаил Петров Михайлов

Красимира Райчева Лазарова

Галин Динков Добрев

Стефан Делчев Вичев

Мария Георгиева Янева

Иванка Колева Петкова

Златка Иванова Дончева

Георги Димитров Георгиев

Костадин Иванов Христов

Партия "България на труда и разума"

Георги Янев Георгиев

Валентина Йорданова Пръвчева

Партия "Български национален съюз - Нова демокрация"

Денис Стратиев Генев

Иван Николаев Караколев

Николай Георгиев Балтаджиев

Йордан Атанасов Петров

Мариела Георгиева Топалска

Зоя Андреева Рангелова

Петър Димитров Цветков

Ян Ивов Стоименов

Орлин Иванов Пандарев

Илия Галинов Гюров

Мартина Пламенова Шикова

Партия "Народна партия истината и само истината"

Иван Александров Иванов

Недялко Иванов Танев

Танка Младенова Попова

Теодора Стефанова Славова

Партия "Социалистическа партия "Български път"

Димитър Вълчев Мащиков

Коалиция "Синя България"

Петър Иванов Желязков

Славка Бонева Шопова

Красимир Бойчев Койчев

Симеон Асенов Стоилков

Сяро Драганов Сяров

Стойчо Владимиров Стойчев

Стефан Желязков Стефанов

Петя Николова Желязкова

Боян Димитров Славов

Юлия Тенева Кючукова

Ваня Георгиева Шомова

Десислава Милкова Малчева

Ваньо Петров Канев

Илиян Колев Илиев

Деница Стойчева Митева

Радостина Колева Кънева

Александър Николаев Дончев

Петър Иванов Иванов

Петко Колев Грозев

Пеньо Димитров Сребрев

Йордан Тенев Райков

Стефан Петров Желязков

Партия "Правото"

Иван Михайлов Каркелев

Коалиция "Свободни избиратели"

Иван Антонов Георгиев

Себастиан Жан Таджер

Живко Желязков Колев

Христо Димов Желев

Силвия Тошкова Петкова

Жаклина Димова Смилянова

Румен Борисов Николов

Юлиян Маринов Ненчев

Живко Генчев Чобанов

Петко Динев Стойков

Антония Николаева Коева

Партия "Български възход"

Владимир Иванов Робов

Владислав Александров Апостолов

Симона Мариусова Христова

Драган Георгиев Попов

Партия "Партия на зелените"

Анна Георгиева Кирилова

Иван Велев Иванов

Коалиция "Русофили за България" /Българска комунистическа партия, Партия на българските комунисти, Русофили за възраждане на отечеството/

Юрий Митков Борисов

Красимир Минков Ботев

Михаил Минчев Минчев

Янка Василева Димитрова

Кольо Пенев Бобчев

Петър Господинов Петров

Румен Славчев Йорданов

Милен Петров Петров

Ганчо Стоянов Стоев

Румен Георгиев Стамов

Ставри Сотиров Сотиров

Партия "Булгари"

Катерина Иванова Маринова

Борис Кирилов Анзов

Коалиция "Моя страна България"

Марияна Ангелова Янева

Йорданка Любомирова Василева

Партия "Български съюз за директна демокрация"

Живко Желев Желев

Димо Георгиев Георгиев

Станислав Танев Стоянов

Иван Тенков Колев

Стоян Колев Стоянов

Яна Йорданова Стоянова

Деница Стоянова Стоянова

Галин Деянов Грудев

Партия "КОЙ - Компетентност, отговорност и истина"

Валентина Данчева Малупос

Галин Цветанов Симеонов

Георги Иванов Георгиев

Тодор Стоянов Жеков

Тончо Бонев Бонев

Тончо Апостолов Тончев,

Любина Пеева Пеева