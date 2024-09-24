Вижте всички кандидат-депутати от 31-ви МИР-Ямбол

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Вижте пълния списък на кандидат-депутатските листи на партиите и коалициите за изборите на 27 октомври 2024 г. в 31-ви МИР-Ямбол.

ГЕРБ

1. Димитър Ангелов Иванов

2. Мартин Михайлов Петков

3. Александър Стойчев Стойков

4. Валентин Иванов Иванов

5. Мария Илиева Славова

6. Мирослав Георгиев Козарев

7. Ефтим Божидаров Важаров

8. Станчо Кирилов Стоименов

Коалиция Продължаваме промяната - Демократична България

1. Мирослав Николаев Иванов

2 Биляна Иванова Кавалджиева-Димитрова

3. Радостина Панайотова Драгнева-Томова

4. Димитър Валентинов Загоров

5. Стоян Радулов Бурлаков

6. Стоян Иванов Бочков

7. Минчо Георгиев Минчев

8. Диляна Тодорова Тодорова

ДПС-Ново начало

1. Сейфи Сабри Мехмедали

2. Николай Ганев Димов

3. Радостина Стефанова Стефанова

4. Мария Добрева Димитрова

5. Денис Николаев Димов

6. Метин Исмедов Юмеров

7. Денчо Щерев Денчев

8. Стилиян Миленов Иванов

Коалиция Алианс за права и свободи

1. Димитър Андонов Николов

2. Георги Веселинов Зафиров

3. Юсеин Хасан Ахмед

4. Силвия Цветанова Иванова

5. Петър Йорданов Йорданов

6. Реджеб Селяхтинов Арифов

7. Юсеин Мехмедов Юсеинов

8. Петко Христов Фотев

Възраждане

1. Никола Ангелов Димитров

2. Георги Стоянов Дичев

3. Жана Костова Стойкова

4. Анета Бончева Испирова

5. Пламен Илиев Трингов

6. Красимир Иванов Панайотов

7. Ивайло Милчев Бумбалов

8. Ангел Стефанов Митов

Коалиция „БСП-ОБЕДИНЕНА ЛЕВИЦА"

1. Красимир Йорданов Йорданов

2. Митка Петрова Иванова

3. Ивомира Щилиянова Кефалова

4. Петър Толев Йорданов

5. Коста Господинов Костов

6. Дончо Бинев Тенев

7. Анета Илиева Атанасова

8. Весела Колева Димитрова

ИТН

1. Александър Стайков Марков

2. Милко Димитров Димитров

3. Наталия Василева Добрева

4. Димитър Недев Колев

5. Димитър Стоянов Кавалджиев

Партия Величие

1. Милен Митев Петров

2. Добромир Йорданов Сотиров

3. Калина Калчева Калчева

4. Георги Димитров Велев

5. Димитър Георгиев Георгиев

6. Генади Митков Митев

7. Милен Георгиев Неделчев

8. Петко Иванов Карабоиков

ПП Меч

1. Зафир Пенчев Гочев

2. Борислав Климентов Петков

3. Ивален Катев Манчин

3. Христо Радостинов Колев

4. Димо Найденов Бакалов

5. Валентин Тодоров Стоянов

6. Митко Петров Митков

Коалиция Синя България

1. Емил Ангелов Димитров

2. Вълкан Михайлов Вълканов

3. Мая Димитрова Миланова

4. Николай Петров Чистов

Партия Български възход

1. Даниел Димитров Абрашев

2. Светлан Младенов Делибалтов

3. Тодор Андонов Тодоров

4. Стойка Колева Димитрова

5. Детелина Иванова Михова

6. Димитър Дончев Димитров

7. Габриела Георгиева Иванова

8. Стоян Стефанов Трашлиев

ПП "Партия на зелените"

1.Калин Серафимов Николов

2. Йордан Богданов Богданов

ПП "Български съюз за директна демокрация"

1. Паулина Иванова Динева

2. Пламен Делев Делев

3. Станислава Христова Контрова

4. Христо Николов Христов

5. Иванка Иванова Костадинова

6. Адриан Емилианов Хаджиев

7. Ваня Костова Делева

Партия "Булгари"

1. Ачо Киров Йорданов

2. Борислав Кирилов Кьосев

3. Мариела Николова Николова-Величкова

Социалистическа партия Български път

1. Димитър Вълчев Мащиков

Моя страна България

1. Ташко Алексиев Ташев

Атака

1. Деница Стоилова Сидерова

2. Стефан Иванов Дунчев

3. Димитър Златев Бакалов

4. Господинка Петрова Тодорова

Партия Глас Народен

1. Мартин Трифонов Илиев

2. Веселин Антонов Христов

Пряка демокрация

1. Евгений Вълев Тенев

2. Васил Тодоров Киров

3. Златан Маринов Чобанов

4. Чудомир Димов Димитров

Партия Морал, единство, чест

1. Зафир Пенчев Гочев

2. Борислав Климентов Петков

3. Ивален Катев Манчин

4. Христо Радостинов Колев

5. Димо Найденов Бакалов

6. Валентин Тодоров Стоянов

7. Митко Петров Митков

Партия "Бригада"

1. Пенчо Ефтимов Невенски

Български национален съюз "Нова демокрация"

1. Начко Обретенов Плочев

2. Елиана Андонова Бонева

3. Мартин Иво Илиев

4. Георги Динков Петров

Народна партия истината и само истината

1. Стефан Борисов Белев

2. Димитър Александров Александров

3. Поля Славчева Славова- Атанасова

4. Иван Недялкович Хаджиев

5. Петър Борисов Петров

Партия България на труда и разума

1. Атанас Колев Атанасов

2. Донка Вълева Вълева

Партия „КОЙ" – КОМПЕТЕНТНОСТ, ОТГОВОРНОСТ И ИСТИНА"

1. Ангел Иванов Гаджев

2.

3. Катя Василева Деведжиева-Зеленай

4. Юрий Михайлов Игошин

5. Георги Иванов Костов

6. Йонко Станев Димов

Партия Свободни избиратели

1. Камен Делчев Делчев

2. Красимир Енчев Дюлгеров

3. Пламен Атанасов Карамарков

4. Даниела Николаева Михайлова

5. Ивелин Русков Димитров

6. Димитрина Николаева Торлозова-Алипиева

Партия Правото

1. Веселина Данчева Петрова

Коалиция Русофили (Българска комунистическа партия, Партия на българските комунисти, Русофили за Възраждане на отечеството)

1. Женя Димитрова Илиева

2. Цветан Ангелов Андрейчев

3. Пламен Иванов Петков

4. Красимир Иванов Цветков

5. Димитър Стефанов Бояджиев

6. Димитрина Росенова Петрова

7. Румен Димов Проданов

8. Трани Стоянов Транев