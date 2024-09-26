300 бали със слама изгоряха край асеновградското село Кочево

Причините за пожар със значителни материални щети разследват в Районното в Асеновград, съобщиха от МВР. След ,ч. вчера постъпила информация на телефон 112, че в землището на село Кочево горят 300 бали със слама, собственост на търговско дружество. Според предварителните данни общото количество унищожен фураж е около 144 тона, на стойност 14 хиляди лева. Местопроизшествието е запазено, извършен е оглед. В рамките на образуваното досъдебно производство се изясняват всички факти и обстоятелства около възникналия пожар.