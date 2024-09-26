ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Учители вече ги e страх да споменат думата "секс"

Времето София 18° / 18°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа

НА ЖИВО: Заседание на 50-ото Народно събрание

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/18978742 www.24chasa.bg

300 бали със слама изгоряха край асеновградското село Кочево

24 часа Пловдив онлайн

836
Пожар Снимка: Архив

Причините за пожар със значителни материални щети разследват в Районното в Асеновград, съобщиха от МВР.  След ,ч. вчера постъпила информация на телефон 112, че в землището на село Кочево горят 300 бали със слама, собственост на търговско дружество. Според предварителните данни общото количество унищожен фураж е около 144 тона, на стойност 14 хиляди лева. Местопроизшествието е запазено, извършен е оглед. В рамките на образуваното досъдебно производство се изясняват всички факти и обстоятелства около възникналия пожар.

Пожар Снимка: Архив

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Регионални

Последно от

Български Фермер

Последно от

България днес

Водещи новини

НА ЖИВО

Заседание на 50-ото Народно събрание