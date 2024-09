Моторист загина на място, блъснал се в тир и го ударила кола на пътя Пловдив-Девин (Снимки)

21-гoдишен моторист е загинал на място след катастрофа по пътя между Пловдив и Девин. Инцидентът е станал след Кричим, в планинската част от отсечката. За произшествието съобщиха шофьори.

"Пътят ще го отворят след поне 5 часа, така че заобикаляйте през Асеновград - Пампорово. И карайте разумно", пише Силвестър Спасов.

На мястото са пристигнали екипи на полицията, пожарна и линейка.