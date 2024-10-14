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Мъж пробва да открадне солидно количество алкохол и перилни препарати от хипермаркет в Пловдив

24 часа Пловдив онлайн

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Извършителят е задържан. Снимка: Архив

Мъж беше заловен при опит да си „напазарува", без да плати в търговска верига в Пловдив. В събота от охраната на магазина на бул. „Шести септември" сигнализирали в полицията, че клиент преминал след касовата зона с откраднати 26 кутии перилен препарат и 5 бутилки марков алкохол. Пристигналият автопатрул на Четвърто РУ установил самоличността на извършителя – 32-годишен пловдивчанин. Той е отведен за едно денонощие в полицейския арест, образувано е досъдебно производство.

Извършителят е задържан. Снимка: Архив

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