Мъж беше заловен при опит да си „напазарува", без да плати в търговска верига в Пловдив. В събота от охраната на магазина на бул. „Шести септември" сигнализирали в полицията, че клиент преминал след касовата зона с откраднати 26 кутии перилен препарат и 5 бутилки марков алкохол. Пристигналият автопатрул на Четвърто РУ установил самоличността на извършителя – 32-годишен пловдивчанин. Той е отведен за едно денонощие в полицейския арест, образувано е досъдебно производство.
https://www.24chasa.bg/index.php/bulgaria/article/19113800 www.24chasa.bg
Мъж пробва да открадне солидно количество алкохол и перилни препарати от хипермаркет в Пловдив
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