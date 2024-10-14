Мъж пробва да открадне солидно количество алкохол и перилни препарати от хипермаркет в Пловдив

Мъж беше заловен при опит да си „напазарува", без да плати в търговска верига в Пловдив. В събота от охраната на магазина на бул. „Шести септември" сигнализирали в полицията, че клиент преминал след касовата зона с откраднати 26 кутии перилен препарат и 5 бутилки марков алкохол. Пристигналият автопатрул на Четвърто РУ установил самоличността на извършителя – 32-годишен пловдивчанин. Той е отведен за едно денонощие в полицейския арест, образувано е досъдебно производство.