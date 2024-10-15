Отслужиха панихида за българския патриарх Неофит

На днешния 15 октомври, Негово Светейшество блаженопочиналия и приснопаметен български патриарх и Софийски митрополит Неофит щеше да навърши 79 години. По този повод в столичния митрополитски катедрален храм "Св. великомъченица Неделя", с благословението на Негово Светейшество Софийския митрополит и български патриарх Даниил, бе отслужена заупокойна света литургия, възглавена от ставрофорен иконом Николай Георгиев и в съслужение с йеродякон Вартоломей, дякон Христо Асенов и дякон Филип Стойчев, съобщиха от Софийската митрополия.

След литургията, на гроба на Негово Светейшество патриарх Неофит бе отслужена панихида за годишнината от рождението му. Заупокойното последование бе предстоявано от Негово Високопреподобие архимандрит Василий, председател на църковното настоятелство при катедралния храм "Св. великомъченица Неделя", в съслужение със ставрофорен иконом Николай Георгиев, ставрофорен иконом Михаил Михайлов, ставрофорен иконом д-р Стефан Стайков, ставрофорен иконом Кирил Попов, иконом Петър Славов, протойерей д-р Сава Кокудев, протойерей Димитър Кутлев, йеродякон Вартоломей, дякон Христо Василев и дякон Филип Стойчев.

На заупокойното богослужение молитвено участие взеха: деканът на Богословския факултет на Софийския университет (СУ) "Св. Климент Охридски" доц. д-р Ивайло Найденов, преподаватели и студенти в Богословския факултет на СУ, служители на Софийската митрополия, както и вярващи, дошли да почетат паметта на приснопаметния патриарх Неофит.

България изпрати на 16 март тази година Негово Светейшество българския патриарх и Софийски митрополит Неофит. Той почина на 13 март в 22:22 ч. след продължително боледуване във Военномедицинската академия (ВМА-София) вследствие на многоорганна недостатъчност.