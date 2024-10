Българските митничари задържаха фалшиви стоки за над 32 млн. евро в съвместна операция с ЕС (Снимки)

Близо 700 000 фалшифицирани артикула бяха задържани по време на съвместната операция (JAD) PIRATES 2 срещу контрабандата и опитите за внос в ЕС на фалшиви стоки чрез сухопътните и морските граници. Предотвратената щета за бюджета на ЕС чрез задържаните по Джад Пайретс 2" (JAD PIRATES 2) фалшиви стоки и валута надхвърля 32 милиона евро, съобщава агенция "Митници".

Митническите и полицейски служби на ЕС задържаха в съвместна операция близо 700 000 фалшифицирани артикула Снимка: Агенция "Митници"

Ръководещи операцията бяха българската и португалската митнически администрации. Оперативната координация се осъществява чрез Фронтекс (FRONTEX - The European Border and Coast Guard Agency), а в действията участваха Европол - (EUROPOL 0-European Union Agency for Law Enforcement Cooperation), "Еуипо" (EUIPO - European Union Intellectual Property Office), ОЛАФ (OLAF - European Anti-Fraud Office), както и ГД "Гранична полиция" и Главна дирекция "Борба с организираната престъпност" и правоприлагащи институции от Франция, Чехия, Гърция, Унгария, Италия, Румъния, Словения, Испания, Черна гора и Украйна.

Съвместните действия, бяха проведени между 13 и 24 май 2024 г., пише в съобщението.

В рамките на оперативните дейности на JAD PIRATES 2 бяха задържани множество категории фалшиви продукти, включително акцизни стоки и стоки, които не отговарят на изискванията за съответствие на ЕС. Продуктите варираха от текстил, обувки и аксесоари до електронни устройства, играчки, парфюми и часовници или общо 698 359, което показва, че в днешно време всичко може да бъде фалшифицирано.

В координационния център в централата на FRONTEX във Варшава по време на операцията се обменяше рискова информация в реално време и се осъществяваше координация по проследяването на рисковите пратки, като участниците обединиха усилията и опит, за да предотвратят достигането на стотици хиляди фалшиви артикули до европейския пазар. По време на съвместните действия българските митници селектираха рискови пратки, превозвани по суша, докато морския трафик се следеше от португалските митници.

Наред с установените фалшиви стоки, действията на участващите страни доведоха до значителни задържания извън предмета на операцията - големи количества цигари (41,2 млн. къса цигари), 18 тона тютюн, недекларирани златни бижута (1,285 кг) и недекларирана валута 224 000 долара и 85 175 евро). Бяха предотвратени и 333 опита за незаконно навлизане на територията на ЕС.

По-голяма част от задържаните по време на операцията стоки и валута са в резултат на активния принос на българските митнически служители.

Това е второто издание на съвместната операция JAD PIRATES. При първото й провеждане беше отчетено като изключително ефективно в контекста на концепцията за интегрирано управление на границите и насърчавайки синергията между митническите органи, граничите власти и служителите на правоприлагащите органи, пишат от агенция "Митници".