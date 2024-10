Милионер, свързван с мафията в Ню Йорк, ремонтира яхтата си на пристанището във Варна (Видео, снимки)

Дълга е над 42 метра, вдига 130 км/ч

Съоръжението носи името на филма за Джеймс Бонд "Само един свят не стига"

Третата най-бърза яхта в света акостира на пристанището във Варна, където по-късно ще бъде ремонтирана.

Внушителната яхта е собственост на автомобилния и яхтен магнат Джон Сталупи, основател на компанията Atlantic Auto Group.

42,4-метровото моторно съоръжение носи името на дванадесетия филм от поредицата за Джеймс Бонд - "Само един свят не стига". Суперяхтата развива впечатляващата максимална скорост от 130 км/ч и ще остане в България през целия зимен сезон, съобщават от "Маритайм".

"При нас е от около седмица. Приехме я за известно време. Заема четвърто корабно място. Ще бъде тук най-много 10 дни, а след това ще я преместят за ремонт в корабостроителен завод ТЕРЕМ КРЗ "Флотски арсенал". Ако поискат да я задържим още, може да се договорим и ще се съгласим - все пак през зимата не ни е много натоварено", заявиха пред "България Днес" от пристанището във Варна.

Яхтата, построена в Холандия и доставена през 2004 г., е водещата лодка на Neptunus - Millennium. Тя е единственият модел на Millennium 140. Яхтата "Само един свят не стига" на Джон Сталупи Снимка: Орлин Цанев

Максималната ѝ скорост, която развива е 67,0 възела (един възел е равен на 1,852 км/ч), круизната ѝ скорост е 45,0 възела и може да се похвали с максимален пробег от 3800,0 nm при скорост 10,0 възела, като мощността ѝ се осигурява от два двигателя Paxman codag. Тя може да настани до 10 гости в 5 каюти, а 7 членове на екипажа ще обслужват всяка тяхна нужда. Брутният тонаж на кораба е 291,0 GT, а широчината му е 8,25 м.

Тя е проектирана от Mulder Design, които са изпълнили и морската архитектура. Mulder Design е проектирала 63 яхти и е създала морската архитектура за 71 яхти с дължина над 24 метра, пише Boat International. Яхтата "Само един свят не стига" на Джон Сталупи Снимка: Орлин Цанев Яхтата "Само един свят не стига" на Джон Сталупи Снимка: Орлин Цанев

Яхтата "Само един свят не стига" на Джон Сталупи Снимка: Орлин Цанев Джон Сталупи, който е основател на автомобилната компания Atlantic Auto Group, още от ранна възраст има силна страст към автомобилите, като през тийнейджърските си години започва да работи от 9 до 5 като механик в бруклинска автокъща на Chevrolet, а през другото време се занимава с автомобилни състезания, които сам конструира колите.

С финансовата помощ на родителите си успява да купи малка бензиностанция, а след това и автокъща на Honda по времето, когато единствените продукти на японската компания са мотоциклетите. Оказва се, че той е свързан с клана Коломбо на нюйоркската мафия.

ФБР описва Сталупи като член на престъпната фамилия Коломбо, установява разследване на The Palm Beach Post. Фирма, управлявана от автомобилния и яхтен магнат Джон Сталупи, купува през 2013 г. обекта Double D Ranch and Saloon и по-късно го прехвърля на фирмата на зет си, установи разследване на The Palm Beach Post.

Фирмата на Сталупи купува обекта за 1,9 млн. долара и го продава през май на фирма, собственост на Скот Лиза. Покупката е поне вторият път, в който Сталупи навлиза в света на развлеченията за възрастни в окръг Палм Бийч през последните години.

През 2012 г. фирмата на Сталупи S&J Property Holdings купува това, което някога е било известно като Club Diamonds, от фирма, управлявана от Томас Фарес от Делрей Бийч. В писмено показание на агент на ФБР от 2012 г., подадено в нюйоркски съд, Фарес е описан като консилиере на престъпната фамилия Коломбо. През 1998 г. той е осъден за укриване на интереси и пране на пари чрез стриптийз клубове, включително Club Diamonds, и е осъден на 87 месеца федерален затвор.

Diamonds сега е Monroe's of Palm Beach на "Конгрес авеню" и булевард "Окичоби" и се управлява от Лиза.

Джералд Ричман, адвокат на Сталупи, заяви, че Сталупи няма интерес към „Монро".

