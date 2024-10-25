Разследват пътен хулиган, засякъл камион и ударил шофьора в лицето

Служители на полицейското управление в Г. Оряховица установиха водач, проявил хулиганство на пътя. В четвъртък около 11,00 ч. съдействие в полицейското управление в железничарския град е потърсил жител на с. Джулюница. Той разказал, че същия ден управлявал товарен автомобил по пътя София – Варна и бил засечен от лек автомобил, който го изпреварил и спрял на близка отбивка.

Водачът го ударил в лицето и повредил страничното му огледало. От проведените действия по разследването е установено, че извършител на деянието е 33-годишен от Стражица. Работата по образуваното досъдебно производство продължава.