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Разследват пътен хулиган, засякъл камион и ударил шофьора в лицето

Дима Максимова

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Служители на полицейското управление в Г. Оряховица установиха водач, проявил хулиганство на пътя. В четвъртък около 11,00 ч. съдействие в полицейското управление в железничарския град е потърсил жител на с. Джулюница. Той разказал, че същия ден управлявал товарен автомобил по пътя София – Варна и бил засечен от лек автомобил, който го изпреварил и спрял на близка отбивка.

Водачът го ударил в лицето и повредил страничното му огледало. От проведените действия по разследването е установено, че извършител на деянието е 33-годишен от Стражица. Работата по образуваното досъдебно производство продължава.

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