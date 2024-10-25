БМВ блъсна учебен мотор в Пловдив, 30-годишен е в болница

Предприел ляв завой и отнел предимството му

30-годишен водач на учебен мотоциклет "Хонда" е настанен в болница след инцидент в пловдивския кв. "Тракия", съобщиха от МВР.

Около 18,20 ч. вчера екип на сектор "Пътна полиция" бил насочен към сигнал за произшествие на кръстовището между улиците "Съединение" и "Шипка". На място е установено, че лек автомобил "БМВ", управляван от 38-годишен мъж, предприел ляв завой и отнел предимството на мотор, чийто шофьор е пострадал.

Пробите за употреба на алкохол и наркотични вещества на двамата участници в произшествието са отрицателни. По случая е образувано досъдебно производство.