ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Кампания в сляпата зона

Времето София 16° / 15°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/19186196 www.24chasa.bg

БМВ блъсна учебен мотор в Пловдив, 30-годишен е в болница

24 часа Пловдив онлайн

1920
Снимката е илюстративна.

Предприел ляв завой и отнел предимството му

30-годишен водач на учебен мотоциклет "Хонда" е настанен в болница след инцидент в пловдивския кв. "Тракия", съобщиха от МВР.

Около 18,20 ч. вчера екип на сектор "Пътна полиция" бил насочен към сигнал за произшествие на кръстовището между улиците "Съединение" и "Шипка". На място е установено, че лек автомобил "БМВ", управляван от 38-годишен мъж, предприел ляв завой и отнел предимството на мотор, чийто шофьор е пострадал.

Пробите за употреба на алкохол и наркотични вещества на двамата участници в произшествието са отрицателни. По случая е образувано досъдебно производство.

Снимката е илюстративна.

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Криминални

Последно от

Български Фермер

Последно от

България днес

Водещи новини

Коя партия къде е на финала - данните на водещи социолози (Графики, видео)