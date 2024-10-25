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Блъснаха възрастен пешеходец в Пловдив, пресичал неправилно

24 часа Пловдив онлайн

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Полиция СНИМКА: ГЕОРГИ КЮРПАНОВ

Възрастен пешеходец е откаран в болница след пътно произшествие днес на бул. "Северен" в Пловдив, съобщиха от МВР.   По предварителни данни 73-годишният мъж пресякъл неправилно платното за движение и бил ударен от лек автомобил с водач на 51 години. До приключването на огледите на място са полицейски служители. Пробите за алкохол и наркотици на шофьора са отрицателни.

Полиция СНИМКА: ГЕОРГИ КЮРПАНОВ

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