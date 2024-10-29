Вижте новите 240 депутати (Графика)

“24 часа” публикува предварителния списък на депутатите, които трябва да влязат в новото 51-о народно събрание. Броят на мандатите, които получават партиите в различните райони, е изчислен от Даниел Пейчев от Българската асоциация по изборни системи. Сред имената обаче са възможни размествания, тъй като в списъка не са отразени всички преференции за кандидатите и двойните водачи.

1 МИР Благоевград

ГЕРБ - СДС

Стефан Апостолов Апостолов

Костадин Томов Стойков

Иван Красимиров Герчев

Росен Димитров Желязков

ПП-ДБ

Андрей Иванов Цеков

“Възраждане”

Цвета Валентинова Рангелова

“ДПС - Ново начало”

Делян Славчев Пеевски

Фатима Исмаил Йълдъс

“БСП - Обединена левица”

Кирил Николаев Добрев

“Алианс за права и свободи”

Ахмед Вранчев

“Има такъв народ”

Павела Василева Митова

2 МИР Бургас

ГЕРБ - СДС

Жечо Дончев Станков

Любен Любенов Дилов

Галя Стоянова Василева

Андрей Стоянов Рунчев

ПП-ДБ

Явор Руменов Божанков

“Възраждане”

Цончо Томов Ганев

Борис Димитров Аладжов

“ДПС - Ново начало”

Исмаил Юсмен Осман

Калин Георгиев Стоянов

“БСП - Обединена левица”

Петър Георгиев Кънев

“Алианс за права и свободи”

Джевдет Ибрям Чакъров

Севим Исмаил Али

“Има такъв народ”

Тошко Йорданов Хаджитодоров

МЕЧ

Венцислав Иванов Петков

3 МИР Варна

ГЕРБ - СДС

Любомир Христов Загоров

Даниел Павлов Митов

Станислав Георгиев Иванов

Бранимир Николаев Балачев

Кристиан Божидаров Ганчев

ПП-ДБ

Стела Димитрова Николова

Даниел Максим Лорер

Ивайло Христов Митковски

“Възраждане”

Костадин Тодоров Костадинов

Коста Георгиев Стоянов

Светослав Тодоров Тодоров

“ДПС - Ново начало”

Йордан Кирилов Цонев

“БСП - Обединена левица”

Борислав Гуцанов Гуцанов

“Алианс за права и свободи”

Хюсни Осман Адем

“Има такъв народ”

Тошко Йорданов Хаджитодоров

МЕЧ

Николай Стефанов Радулов

4 МИР Велико Търново

ГЕРБ - СДС

Костадин Георгиев Ангелов

Димитър Стойков Николов

ПП-ДБ

Людмила Николаева Илиева

“Възраждане”

Ангел Василев Янчев

“ДПС - Ново начало”

Йордан Кирилов Цонев

“БСП - Обединена левица”

Мариана Радева Бояджиева

“Има такъв народ”

Андрей Иванов Чорбанов

МЕЧ

Деян Петев Петков

5 МИР Видин

ГЕРБ - СДС

Росица Любенова Кирова

ПП-ДБ

Любен Иванов Иванов

“ДПС - Ново начало”

Цветан Иванов Енчев

“Алианс за права и свободи”

Ваня Иванова Василева

6 МИР Враца

ГЕРБ - СДС

Красен Георгиев Кръстев

Мартин Николаев Харизанов

ПП-ДБ

Деница Димитрова Симеонова

“Възраждане”

Ивайло Василев Папов

“ДПС - Ново начало”

Иво Севдалинов Цанев

“БСП - Обединена левица”

Андрей Христов Вълчев

7 МИР Габрово

ГЕРБ - СДС

Томислав Пейков Дончев

ПП-ДБ

Богомил Иванов Петков

“Възраждане”

Даниел Петров Петров

“Има такъв народ”

Николета Кирилова Кузманова

8 МИР Добрич

ГЕРБ - СДС

Деница Евгениева Сачева

ПП-ДБ

Свилен Петров Трифонов

“Възраждане”

Константина Венциславова Петрова

“ДПС - Ново начало”

Ертен Белгинова Анисова

“БСП - Обединена левица”

Мая Йорданова Димитрова

9 МИР Кърджали

“ДПС - Ново начало”

Неджми Ниязи Али

Айджан Юсеин Ахмед

“Алианс за права и свободи”

Ахмед Демир Доган

Ремзи Дурмуш Осман

МЕЧ

Росен Красимиров Иванов

10 МИР Кюстендил

ГЕРБ - СДС

Христо Богомилов Терзийски

“Възраждане”

Димчо Димитров Димчев

“ДПС - Ново начало”

Николай Георгиев Златарски

“БСП - Обединена левица”

Иван Тодоров Ибришимов

11 МИР Ловеч

ГЕРБ - СДС

Николай Нанков Нанков

Ирина Любенова Митева

“Има такъв народ”

Цветан Иванов Предов

“Алианс за права и свободи”

Красимир Огнянов Красимиров

12 МИР Монтана

ГЕРБ - СДС

Румен Димитров Христов

“Възраждане”

Петър Николаев Петров

“ДПС - Ново начало”

Димитър Иванов Аврамов

“Има такъв народ”

Емил Димитров Трифонов

13 МИР Пазарджик

ГЕРБ - СДС

Красен Кирилов Кралев

Валери Стефанов Вълков

ПП-ДБ

Ивайло Валентинов Шотев

“Възраждане”

Стоян Николов Таслаков

“ДПС - Ново начало”

Искра Димитрова Михайлова

Небие Исмет Кабак

“БСП - Обединена левица”

Петя Николаева Цанкова

МЕЧ

Красимир Цветков Манов

14 МИР Перник

ГЕРБ - СДС

Георг Даниелов Георгиев

Драгостин Пламенов Пейчев

ПП-ДБ

Кирил Петков Петков

“Възраждане”

Димо Георгиев Дренчев

15 МИР Плевен

ГЕРБ - СДС

Пламен Тачев Петров

Валери Пламенов Лачовски

ПП-ДБ

Богдан Валериев Богданов

“Възраждане”

Ивелин Първанов Първанов

“ДПС - Ново начало”

Димитър Иванов Аврамов

“БСП - Обединена левица”

Стефан Иванов Бурджев

“Алианс за права и свободи”

Марио Киров Рангелов

“Има такъв народ”

Станислав Тодоров Трифонов

16 МИР Пловдив

ГЕРБ - СДС

Бойко Методиев Борисов

Георги Валентинов Георгиев

Тервел Николов Георгиев

Красимир Бориславов Терзиев

ПП-ДБ

Асен Васков Василев

Манол Костадинов Пейков

“Възраждане”

Ангел Жеков Георгиев

Емил Янков Янков

“ДПС - Ново начало”

Станислав Димитров Анастасов

“БСП - Обединена левица”

Иван Богомилов Петков

“Има такъв народ”

Станислав Светозаров Балабанов

МЕЧ

Радостин Петев Василев

17 МИР Пловдив - област

ГЕРБ - СДС

Цвета Вълчева Караянчева

Младен Николов Шишков

Иван Йовков Червенков

ПП-ДБ

Йордан Яворов Иванов

“Възраждане”

Кръстьо Стоянов Врачев

Димитър Валентинов Гюрев

“ДПС - Ново начало”

Байрам Юзкан Байрам

“БСП - Обединена левица”

Манол Трифонов Генов

“Алианс за права и свободи”

Рамадан Байрам Аталай

“Има такъв народ”

Станислав Светозаров Балабанов

МЕЧ

Красимир Димчев Дончев

18 МИР Разград

ГЕРБ - СДС

Делян Александров Добрев

ПП-ДБ

Джипо Николов Джипов

“Алианс за права и свободи”

Ахмед Демир Доган

Мехмед Реджеб Салим

19 МИР Русе

ГЕРБ - СДС

Николай Иванов Братованов

Георги Николаев Кръстев

ПП-ДБ

Мартин Димитров Димитров

“Възраждане”

Златан Стоянов Златанов

“ДПС - Ново начало”

Атидже Байрямова Алиева-Вели

“БСП - Обединена левица”

Иван Валентинов Иванов

“Има такъв народ”

Драгомир Стефанов Петров

20 МИР Силистра

ГЕРБ - СДС

Милен Стойчев Делийски

Юксел Осман Ахмед

“Алианс за права и свободи”

Джевдет Ибрям Чакъров

Левент Орхан Мемиш

Пленарната зала на Народното събрание. Снимка: Велислав Николов

21 МИР Сливен

ГЕРБ - СДС

Десислава Жекова Танева

Мария Щерева Белова

ПП-ДБ

Татяна Славова Султанова-Сивева

“Възраждане”

Климент Пламенов Шопов

“ДПС - Ново начало”

Хюсеин Хасанов Хафъзов

“БСП - Обединена левица”

Деян Цанков Дечев

22 МИР Смолян

ГЕРБ - СДС

Красимир Митков Събев

“ДПС - Ново начало”

Халил Реджепов Летифов

“Алианс за права и свободи”

Хайри Реджебов Садъков

МЕЧ

Борислав Климентов Петков

23 МИР София

ГЕРБ - СДС

Рая Назар Назарян

Александър Койчев Иванов

Тома Любомиров Биков

Николай Нидал Алгафари

Александър Руменов Ненков

ПП-ДБ

Кирил Петков Петков

Божидар Пламенов Божанов

Елисавета Димитрова Белобрадова

Атанас Петров Атанасов

Васил Христов Пандов

Венко Николов Сабрутев

Ивайло Николаев Мирчев

“Възраждане”

Цончо Томов Ганев

Ивайло Георгиев Чорбов

Виолета Радева Кърпачева

“БСП - Обединена левица”

Габриел Георгиев Вълков

Наталия Василева Киселова

“Има такъв народ”

Павела Василева Митова

МЕЧ

Христо Цветанов Расташки

24 МИР София

ГЕРБ - СДС

Йорданка Асенова Фандъкова

Христо Георгиев Гаджев

Даниел Тихомиров Александров

ПП-ДБ

Надежда Георгиева Йорданова

Мартин Димитров Димитров

Лена Здравкова Бориславова

Петър Василев Кьосев

“Възраждане”

Йордан Христов Тодоров

Георги Хрисимиров Иванов

“БСП - Обединена левица”

Атанас Владимиров Атанасов

“Алианс за права и свободи”

Павлин Иванов Найденов

“Има такъв народ”

Силви Кирилов Петров

МЕЧ

Виолета Колева Комитова

25 МИР София

ГЕРБ - СДС

Бойко Методиев Борисов

Даниела Руменова Райчева

Георги Валентинов Георгиев

Лъчезар Богомилов Иванов

ПП-ДБ

Александър Димитров Симидчиев

Кристина Николаева Петкова

Калина Бориславова Константинова

“Възраждане”

Маргарита Иванова Махаева

Славчо Ангелов Крумов

Виктор Тенчев Папазов

“БСП - Обединена левица”

Атанас Зафиров Зафиров

“Има такъв народ”

Станислав Тодоров Трифонов

Петя Божидарова Димитрова

МЕЧ

Радостин Петев Василев

26 МИР София - област

ГЕРБ - СДС

Младен Найденов Маринов

Валентин Мирчов Милушев

Ябленка Димитрова Трайкова

ПП-ДБ

Атанас Владиславов Славов

“Възраждане”

Ангел Николаев Славчев

“ДПС - Ново начало”

Калин Георгиев Стоянов

“БСП - Обединена левица”

Владимир Владимиров Георгиев

“Има такъв народ”

Венцислав Михайлов Асенов

27 МИР Стара Загора

ГЕРБ - СДС

Красимир Георгиев Вълчев

Маноил Минчев Манев

Илиана Петкова Жекова

ПП-ДБ

Радослав Стефанов Рибарски

“Възраждане”

Искра Михайлова Михайлова

Даниел Станиславов Проданов

“ДПС - Ново начало”

Халил Реджепов Летифов

Николай Тонев Колев

“БСП - Обединена левица”

Драгомир Велков Стойнев

“Има такъв народ”

Александър Николов Вълчев

МЕЧ

Кирил Атанасов Веселински

28 МИР Търговище

ГЕРБ - СДС

Теменужка Петрова Петкова

“ДПС - Ново начало”

Неждет Джевдет Шабан

Джем Ямен Яменов

“Алианс за права и свободи”

Танер Мехмед Али

29 МИР Хасково

ГЕРБ - СДС

Делян Александров Добрев

Георги Тенев Станков

Иван Величков Минев

ПП-ДБ

Асен Васков Василев

“Възраждане”

Георги Николаев Георгиев

“ДПС - Ново начало”

Делян Славчев Пеевски

Танер Мюмюн Емин

“Алианс за права и свободи”

Мюмюн Сали Мюмюн

30 МИР Шумен

ГЕРБ - СДС

Любомир Димитров Христов

ПП-ДБ

Николай Денков Денков

“Възраждане”

Веселин Миленов Вешев

“ДПС - Ново начало”

Хамид Бари Хамид

Айсел Алиева Мустафова

“Алианс за права и свободи”

Джейхан Хасанов Ибрямов

31 МИР Ямбол

ГЕРБ - СДС

Димитър Ангелов Иванов

“Възраждане”

Никола Ангелов Димитров

“БСП - Обединена левица”

Красимир Йорданов Йорданов

“Има такъв народ”

Александър Стайков Марков