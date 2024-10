Румен Радев изрази съболезнования към испанския народ след смъртоносните наводнения

Президентът Румен Радев изрази съболезнования към народа на Испания след опустошителните наводнения, взели детески жертви в страната.

"Изразявам искрено съчувствие към народа на Испания във връзка с трагичната загуба на животи при смъртоносните наводнения. Най-дълбоки съболезнования на семействата на жертвите. Ние сме солидарни с Испания пред лицето на това опустошително бедствие", написа президентът в социалната мрежа "Екс".

📷

I send my heartfelt compassion and sympathies to the people of Spain over the tragic loss of lives in the deadly floods. Deepest condolenceses to the families of the victims. We stand in solidarity with Spain in the face of this devastating disaster. — President.bg (@PresidentOfBg) October 31, 2024

Наводненията в Испания са отнели живота на 95 души, сочат временни данни. Испанският министър на териториалната политика Анхел Виктор Торес каза в интервю за испанската държавна телевизия Ер Те Ве Е, че само в автономната област Валенсия загиналите са 92-ма. Двама души са загинали в областта Кастилия-Ла Манча и един - в Андалусия.

Метеоролози казват, че в части на Валенсия вчера за 8 часа се е изсипал толкова дъжд, колкото обикновено пада за една година.