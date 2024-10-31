ЦИК обяви имената на новите 240 депутати (Пълен списък)

С решение ЦИК обяви имената на новите 240 депутати в 51-вото Народно събрание. То е изпратено за обнародване в "Държавен вестник".

Първи изборен район - Благоевградски - 11 мандата

"Има такъв народ" - 1

Павела Митова

"ДПС - Ново начало" - 2

Делян Пеевски

Фатима Йълдъс

"Възраждане" - 1

Цвета Валентинова Рангелова

Алианс за права и свободи – АПС - 1

Ахмед Ахмедов Вранчев

ГЕРБ-СДС - 4

Стефан Апостолов Апостолов

Костадин Томов Стойков

Иван Красимиров Герчев

Росен Димитров Желязков

ПП-ДБ - 1

Андрей Иванов Цеков

БСП- Обединена левица - 1

Кирил Николаев Добрев

Втори изборен район - Бургаски - общо 14

ИТН - 1

Александър Викторов Рашев

ДПС-Ново начало - 2

Исмаил Юсмен Осман

Калин Георгиев Стоянов

"Възраждане" - 2

Борис Димитров Аладжов

Александър Господинов Койчев

АПС - 2

Севим Исмаил Али

Ешереф Кязим Ешереф

МЕЧ - 1

Венцислав Иванов Петков

ГЕРБ-СДС - 4

Жечо Дончев Станков

Любен Любенов Дилов

Галя Стоянова Василева

Андрей Стоянов Рунчев

ПП-ДБ - 1

Явор Руменов Божанков

БСП- Обединена левица - 1

Петър Георгиев Кънев

Трети изборен район - Варненски - общо 16

ИТН - 1

Тошко Йорданов Хаджитодоров

ДПС- Ново начало - 1

Йордан Кирилов Цонев

Възраждане - 3

Костадин Тодоров Костадинов

Коста Георгиев Стоянов

Светослав Тодоров Тодоров

АПС - 1

Хюсни Осман Адем

МЕЧ - 1

Николай Стефанов Радулов

ГЕРБ-СДС - 5

Даниел Павлов Митов

Любомир Христов Загоров

Станислав Георгиев Иванов

Бранимир Николаев Балачев

Кристиан Божидаров Ганчев

ПП-ДБ - 3

Даниел Максим Лорер

Стела Димитрова Николова

Ивайло Христов Митковски

БСП- Обединена левица - 1

Борислав Гуцанов Гуцанов

Четвърти изборен район - Великотърновски - общо 8

ИТН - 1

Андрей Иванов Чорбанов

ДПС-Ново начало - 1

Гюнай Мюмюнов Далоолу

Възраждане - 1

Ангел Василев Янчев

МЕЧ - 1

Деян Петев Петков

ГЕРБ-СДС - 2

Костадин Георгиев Ангелов

Димитър Стойков Николов

ПП-ДБ - 1

Людмила Николаева Илиева

БСП-Обединена левица - 1

Мариана Радева Бояджиева

Пети изборен район - Видински - общо 4

ДПС- ново начало - 1

Цветан Иванов Енчев

АПС- 1

Ваня Иванова Василева

ГЕРБ-СДС - 1

Росица Любенова Кирова

ПП-ДБ - 1

Любен Иванов Иванов

Шести изборен район - Врачански - общо 6

ДПС- Ново начало - 1

Иво Севдалинов Цанев

Възраждане - 1

Ивайло Василев Папов

ГЕРБ-СДС - 2

Красен Георгиев Кръстев

Мартин Николаев Харизанов

ПП-ДБ - 1

Деница Димитрова Симеонова

БСП- Обединена левица - 1

Андрей Христов Вълчев

Седми изборен район - Габровски - общо 4

ИТН - 1

Николета Кирилова Кузманова

"Възраждане" – 1

Даниел Петров Петров

ГЕРБ-СДС - 1

Томислав Пейков Дончев

ПП-ДБ – 1

Богомил Иванов Петков

Осми изборен район - Добрички - общо 5

"ДПС–Ново начало" – 1

Ертен Белгинова Анисова

"Възраждане" – 1

Константина Венциславова Петрова

ГЕРБ-СДС - 1

Деница Евгениева Сачева

ПП-ДБ – 1

Свилен Петров Трифонов

БСП – Обединена левица – 1

Мая Йорданова Димитрова

Девети изборен район - Кърджалийски - общо 5

ДПС-Ново Начало - 2

Елван Бехчет Гюркаш

Айтен Байрям Сабри

АПС - 2

Ремзи Дурмуш Осман

Павлин Павлов Кръстев

МЕЧ - 1

Росен Красимиров Иванов

Десети изборен район - Кюстендилски - общо 4

"ДПС–Ново начало" – 1

Николай Георгиев Златарски

"Възраждане" – 1

Димчо Димитров Димчев

ГЕРБ-СДС - 1

Христо Богомилов Терзийски

БСП – Обединена левица – 1

Иван Тодоров Ибришимов

Единадесети Изборен Район - Ловешки - общо 4

"Има такъв народ" – 1

Цветан Иванов Предов

ГЕРБ-СДС - 2

Николай Нанков Нанков

Павлин Йовков Йотов

АПС- 1

Красимир Огнянов Красимиров

Дванадесети Изборен Район - Монтана - общо 4

"Има такъв народ" – 1

Емил Димитров Трифонов

"ДПС–Ново начало" – 1

Надя Йорданова Петрова

"Възраждане" – 1

Петър Николаев Петров

ГЕРБ-СДС - 1

Румен Димитров Христов

Тринадесети Изборен Район - Пазарджишки - общо 8

"ДПС–Ново начало" – 2

Искра Димитрова Михайлова-Копарова

Небие Исмет Кабак

"Възраждане" – 1

Стоян Николов Таслаков

МЕЧ - 1

Красимир Цветков Манов

ГЕРБ-СДС - 2

Красен Кирилов Кралев

Дафинка Аспарухова Семерджиева

ПП-ДБ –1

Ивайло Валентинов Шотев

БСП – Обединена левица – 1

Петя Николаева Цанкова

Четиринадесети Изборен Район - Пернишки - общо 4

"Възраждане" – 1

Димо Георгиев Дренчев

ГЕРБ-СДС - 2

Георг Даниелов Георгиев

Христина Иванова Георгиева

ПП-ДБ – 1

Бойко Илиев Рашков

Петнадесети Изборен Район - Плевенски - общо 8

"Има такъв народ" – 1

Христинка Илийчева Иванова

"ДПС–Ново начало" – 1

Димитър Иванов Аврамов

"Възраждане" – 1

Ивелин Първанов Първанов

"Алианс за права и свободи" - 1

Марио Киров Рангелов

ГЕРБ-СДС - 2

Пламен Тачев Петров

Валери Пламенов Лачовски

ПП-ДБ – 1

Богдан Валериев Богданов

БСП – Обединена левица – 1

Стефан Иванов Бурджев

Шестнадесети Изборен Район - Пловдив - общо 12

"Има такъв народ" – 1

Танер Кадир Тюркоглу

"ДПС–Ново начало" – 1

Станислав Димитров Анастасов

"Възраждане" – 2

Ангел Жеков Георгиев

Емил Янков Янков

МЕЧ - 1

Александър Велиславов Тодоров

ГЕРБ-СДС - 4

Георги Валентинов Георгиев

Тервел Николов Георгиев

Красимир Бориславов Терзиев

Даниела Кирилова Дженева

ПП-ДБ – 2

Манол Костадинов Пейков

Стою Теодоров Стоев

БСП – Обединена левица – 1

Иван Богомилов Петков

Седемнадесети Изборен Район - Пловдивски - общо 11

"Има такъв народ" – 1

Станислав Светозаров Балабанов

"ДПС–Ново начало" – 1

Байрам Юзкан Байрам

"Възраждане" – 2

Кръстьо Стоянов Врачев

Димитър Валентинов Гюрев

"Алианс за права и свободи" - 1

Рамадан Байрам Аталай

МЕЧ - 1

Красимир Димчев Дончев

ГЕРБ-СДС - 3

Цвета Вълчева Караянчева

Младен Николов Шишков

Иван Йовков Червенков

ПП-ДБ – 1

Йордан Яворов Иванов

БСП – Обединена левица – 1

Манол Трифонов Генов

Осемнадесети Изборен Район- Разградски - общо 4

"Алианс за права и свободи" - 2

Мехмед Реджеб Салим

Хасан Ахмед Адемов

ГЕРБ-СДС - 1

Гюнай Хюсмен Хюсмен

ПП-ДБ – 1

Джипо Николов Джипов

Деветнадесети Изборен Район - Русенски - общо 7

"Има такъв народ" – 1

Драгомир Стефанов Петров

"Възраждане" – 1

Златан Стоянов Златанов

"ДПС–Ново начало" – 1

Атидже Байрямова Алиева-Вели

ГЕРБ-СДС - 2

Николай Иванов Братованов

Георги Николаев Кръстев

ПП-ДБ – 1

Иван Белчев Белчев

БСП – Обединена левица – 1

Иван Валентинов Иванов

Двадесети изборен район - Силистренски - общо 4

"Алианс за права и свободи" - 2

Джевдет Ибрям Чакъров

Левент Орхан Мемиш

ГЕРБ-СДС - 2

Милен Стойчев Делийски

Юксел Осман Ахмед

Двадесет и първи изборен район - Сливенски - общо 6

"ДПС–Ново начало" – 1

Хюсеин Хасан Хафъзов

"Възраждане" – 1

Климент Пламенов Шопов

ГЕРБ-СДС - 2

Десислава Жекова Танева

Мария Щерева Белова

ПП-ДБ – 1

Татяна Славова Султанова-Сивева

БСП – Обединена левица – 1

Деян Цанков Дечев

Двадесет и втори изборен район - Смолянски - общо 4

"ДПС–Ново начало" – 1

Халил Реджепов Летифов

"Алианс за права и свободи" - 1

Хайри Реджебов Садъков

МЕЧ - 1

Борислав Климентов Петков

ГЕРБ-СДС - 1

Красимир Митков Събев

Двадесет и трети изборен район - София - общо 19

ГЕРБ-СДС - 5

Рая Назарян

Александър Иванов

Тома Биков

Николай Алгафари

Александър Ненков

ПП-ДБ – 7

Кирил Петков

Божидар Божанов (размества с преференции)

Елисавета Белобрадова (размества с преференции)

Атанас Атанасов

Васил Пандов

Венко Сабрутев

Ивайло Мирчев

"Възраждане" – 3

Цончо Ганев

Ивайло Чорбов

Виолета Кърпачева

БСП – Обединена левица – 2

Габриел Вълков

Наталия Киселова

"Има такъв народ" – 1

Снежанка Траянска

МЕЧ - 1

Христо Расташки

Двадесет и четвърти изборен район- София - общо 13

ГЕРБ-СДС - 3

Йорданка Фандъкова

Христо Гаджев

Даниел Александров

ПП-ДБ – 4

Надежда Йорданова

Мартин Димитров (размества с преференции)

Лена Бориславова

Петър Кьосев

"Възраждане" – 2

Йордан Тодоров

Георги Иванов

БСП – Обединена левица – 1

Атанас Владимиров Атанасов

"Алианс за права и свободи" - 1

Павлин Найденов

"Има такъв народ" – 1

Силви Кирилов

МЕЧ - 1

Виолета Комитова

Двадесет и пети изборен район - София - общо 14

ГЕРБ-СДС - 4

Бойко Борисов

Даниела Райчева

Лъчезар Иванов

Анна Александрова

ПП-ДБ – 3

Николай Денков

Александър Симидчиев (размества с преференции)

Кристина Петкова

"Възраждане" – 3

Маргарита Махаева

Славчо Крумов

Виктор Папазов

БСП – Обединена левица – 1

Атанас Зафиров

"Има такъв народ" – 2

Петя Димитрова

Иван Кючуков

МЕЧ - 1

Радостин Василев

Двадесет и шести изборен район - Софийски - общо 8

ГЕРБ-СДС - 3

Младен Маринов

Валентин Милушев (размества с преференции)

Ябленка Трайкова

ПП-ДБ – 1

Атанас Славов

"Възраждане" – 1

Ангел Славчев

"ДПС–Ново начало" – 1

Димитър Иванов Григоров

БСП – Обединена левица – 1

Владимир Георгиев

"Има такъв народ" – 1

Венцислав Асенов

Двадесет и седми - Старозагорски - общо 11

ГЕРБ-СДС - 3

Красимир Вълчев

Маноил Манев

Илиана Жекова (Живко Тодоров се отказа от място в Народното събрание)

ПП-ДБ – 1

Радослав Рибарски

"Възраждане" – 2

Искра Михайлова

Даниел Проданов

"ДПС–Ново начало" – 2

Шендоан Ремзи Халит

Метин Ялзер Качан

БСП – Обединена левица – 1

Драгомир Стойнев

"Има такъв народ" – 1

Александър Николов Вълчев

МЕЧ - 1

Кирил Веселински

Двадесет и осми изборен район - Търговищки - общо 4

"ДПС–Ново начало" – 2

Неждет Джевдет Шабан

Джем Ямен Яменов

"Алианс за права и свободи" - 1

Танер Мехмед Али

ГЕРБ-СДС - 1

Теменужка Петрова Петкова

Двадесет и девети изборен район - Хасковски - общо 8

"ДПС–Ново начало" – 2

Танер Мюмюн Емин

Ербил Халим Халим

"Възраждане" – 1

Георги Николаев Георгиев

"Алианс за права и свободи" - 1

Мюмюн Сали Мюмюн

ГЕРБ-СДС - 3

Делян Александров Добрев

Георги Тенев Станков

Иван Величков Минев

ПП-ДБ – 1

Асен Васков Василев

Тридесети изборен район - Шуменски - общо 6

"Възраждане" – 1

Веселин Миленов Вешев

"ДПС–Ново начало" – 2

Хамид Бари Хамид

Айсел Алиева Мустафова

"Алианс за права и свободи" - 1

Джейхан Хасанов Ибрямов

ГЕРБ-СДС - 1

Любомир Димитров Христов

ПП-ДБ – 1

Айлин Нуридин Пехливанова

Тридесет и първи изборен район - Ямболски

"Има такъв народ" – 1

Александър Стайков Марков

"Възраждане" – 1

Никола Ангелов Димитров

ГЕРБ-СДС - 1

Димитър Ангелов Иванов

БСП – Обединена левица – 1

Красимир Йорданов Йорданов