ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Над килограм канабис е иззет от 28-годишен

Времето София 17° / 13°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/19248536 www.24chasa.bg

Задържаха пиян шофьор, блъснал велосипедист в село Якимово и избягал

Камелия Александрова

[email protected]

1248
Белезници СНИМКА: Pixabay

В неделя около 20,30 ч. на ул. ,,Георги Димитров" в село Якимово 58-годишен местен жител при управление на лек автомобил „Фолксваген Голф", с посока на движение от път РП III-818 към център на селото, излизайки от ляв завой блъснал в задна част движещия се пред него 18-годишен велосипедист от същото село.

При удара водачът на МПС-то изгубил контрол върху управлението, излязъл вляво от пътното платно и се блъснал в железобетонен стълб и метален контейнер, след което изместил автомобила и напуснал местопроизшествието.

Пострадалият велосипедист е прегледан в МБАЛ Монтана и освободен за домашно лечение с охлузни рани.

Към 22,10 ч. водачът на лекия автомобил се върнал на местопроизшествието, където му е направена проверка за употреба на алкохол с техническо средство "алкотест", което отчело 1,46 промила алкохол в издишания от него въздух.

На нарушителя са съставени 2 акта по Закона за движение по пътищата и е задържан до 24 часа в ареста на РУ Лом. Лекият автомобил не е иззет, тъй като е собственост на друг жител. По случая е образувано досъдебно производство по чл. 343б, ал. 1 от НК.

Белезници СНИМКА: Pixabay

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Криминални

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Завещание на седмицата: Къде са красивите умове на България сега