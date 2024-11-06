Столични полицаи арестуваха измамник, предлагал общински жилища за продажба

55-годишен мъж е арестуван за измама в София. Активното разследване започнало след като потърпевш от схемата, съобщил в полицията, че непознат се свързал с него и му предложил посредничество при закупуване на общинско жилище. За „услугата" били поискани и предоставени 80 000 лева. Самоличността на мнимия посредник, осъществил фиктивното посредничество, била установена след множество издирвателни и процесуални действия, проведени от служители на Първо РУ. Оказало се, че 55-годишният мъж е известен с предходни криминални прояви и вече е осъждан за измами и документни престъпления. Той е задържан и привлечен като обвиняем, а по случая е образуваното досъдебно производство по чл. 211 и чл. 209, ал. 1 от Наказателния кодекс. Работата по случая продължава под надзора на Софийска районна прокуратура.