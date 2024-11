Прав ли е Явор Божанков да отмъсти на Цончо Ганев с чалга клип на сина му? (Видео)

Редно ли е депутатът Явор Божанков от "Продължаваме промяната" да публикува клип на сина на зам-председателя на "Възраждане" Цончо Ганев от чалга заведение? Този въпрос си задават потребители в социалните мрежи по повод видеото, което Божанков пусна в профила си. Оказа се, че видеото на 19-годишното момче, което танцува в чалга клуб е отмъщение на Божанков срещу твърдения, направени от Цончо Ганев.

Под видеото се образува лавина от негативни коментари, включително от привърженици на Божанков. Те му казват, че е неетично да публикува подобно видео и да намесва деца.

Цончо Ганев запази мълчание за изтеклото видео и пусна лаконична публикация. На нея се вижда икона на Богородица и текст към нея.

"Попитах Господ:

- Защо ме прекарваш през толкова бурни води?

Той ми отговори:

- Защото твоите врагове не умеят да плуват!"

Неделя, ден Господен."

Видео предизвика оспорени дебати до каква степен е морално да се намесват децата в политическите войни.

"Изобщо не е ок да се качват и коментират клипове на нечии деца. А да се правят инсинуации съвсем. Точно вие, който имахте доста по-неприятна случка с вашето, би трябвало да сте наясно колко не е ок. Моля ви да не падаме на нивото на Възраждане", пише Калина Стаматова.

"Видях на много места клипа със сина на Цончо Ганев. Не е нормално да се подиграват на едно дете, дори не ми се обсъждат много от обидните коментари.

Това са деца, които танцуват и се забавляват на някакво парти, диктаторските режим традиционно прехвърлят греховете на родители върху децата. Клеймото "син на враг на народа" е от режим, който не искаме да се връща. Оказа се, че видеото е пуснато първо от Явор Божанков, "коментира Венцислав Коларов.

Господин Божанков, Пълна подкрепа за вас и това което правите. Нулева толерантност към простащината, посредствеността, мафията и партиите, които я представляват. И крайно време е да погледнете към ръководна позиция в ПП. С Киро, Асен и ген. Наско нищо няма да стане. Ако не пускат кокала, то навън има достатъчно други, които ще ви прилягат повече. Има огромна нужда и ниша за такива като вас. Никаква крачка назад. С толерантност и сладки приказки да не обидим някой не става срещу тези отсреща, пише Цветелин Цочев.

Живеем сред хора, които масово харесват чалга какво да направим, това е положението. Помислете добре какво трябва да се направи за напред, за да прекъснем опростачването! И моля да не падаме на тяхното ниво, ясно е до какво ще се стигне, няма да ни хареса, пише Боян Жележчиев.

Ама, чакайте малко. И какво е станало!? Някакви деца се забавляват и танцуват. Къде е проблема?, коментира Венелин Димитров.

Ако синът му беше активист на Възраждане, щях да разбера. Ако имаше публични постове, в които изразява позициите си и те бяха човеконенавистни, злобни, приканващи към агресия и насилие - също. Но единственото, което знаем за това момче е, че е син на Цончо Ганев и е бил на купон с чалга (нещо, което около 90% от младежите в страната са правили).

И според някои "толерантни" люде бил танцувал "гейски". Доколкото ми е известно, това момче никога не е изразявало политическите си възгледи. То не е публична личност, нямате никаква информация за него. For all you know, позициите му може дори да не съвпадат с тези на родителското тяло. Нямаше ли наскоро един такъв кандидат за кмет?

Коментарите на уж "толерантни", подкрепящи малцинствата когато им е угодно хора отдолу, дори няма да ги споменавам. П*д*рас е най-ласкавото. Наясно ли сте какво може да причини подобен облайн тормоз на човек на 19, който не е в публичното пространство и не е направил нищо нередно? Да не говорим, че подобни публикации способстват за нормализирането на хомофобския език. Той вече не е практикуван само от Възраждане, а и от уж "либералите".

Вие, разбира се, имате право да публикувате каквото си поискате. Но разликата между "силите на доброто" и тези на "злото" (по категориите на Кирил Петков) уж трябваше да бъде "новият морал в политиката". Не знам какво се случи с него, но разлика вече почти няма, пише Флора Стратиева.

Явор Божанков отговори на Флора Стратиева. От думите му става ясно, че клипът е отмъщение заради твърдение на Ганев, че Божанков се е снимал в гей порно.

Моите деца също ходят на училище и общуват с други деца. Цончо Ганев публикува материал в който се твърди, че съм сниман в гей порно. Същото е казвал от трибуната на НС. Пита ли някой децата ми как преживяват шега на съученик, че баща им е сниман в порно?

Говорим за пълнолетен мъж, който е качил това в профила си.

С години слушах теорията, че трябва да изхождаме от собствените си разбирания за толерантност към тях. Видях до къде стигна това. Всяка друга тема - да.

Написах, че в случая моралът се определя и от това - с кого си имаме работа. Ще разберат, че и те имат семейства. Че омразата е бумеранг. Няма да отговоря възпитано на плюнките им. Нито ще отговоря демократично на хора, които упражняват системно насилие и вербална агресия.

На зла круша - зъл прът. Другото го опитахме и резултатът е отрицателен.

Реторичният въпрос е отправен към Цончо. Ако Цончо иска да изпраща хора, като мен в Белене да чукат камъни - искам мнението на този експерт и по този въпрос. Разбира от изкуство. От театър. Заради него и партията му хора не успяха да влязат в Народен театър а други бяха бити. Въпросът е съвсем резонен, пише Божанков под коментара на Стратиева.

Аз не виждам кво толкоз си направил? Осмял си ги? Не мисля. Показал си истината, коментира Атанас Гецов.

По принцип, не е готино да се нападат деца, те не са виновни за грешките на родителите си, но в този случай, не мога да не ви подкрепя. С техните камъни по техните глави. С простака не можеш да се обясняваш, никога няма дори опит да направи да те разбере, споделя своето мнение Силвия Николова.