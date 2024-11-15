Спипаха мъж, откраднал кутия с дарения за пострадалите при пожарите в село Воден

Задържан е криминално проявен мъж, откраднал кутия с дарения за пострадалите при пожарите в с. Воден, община Болярово, съобщиха от Областната дирекция на МВР-Бургас.

Мъжът е задържан в крайморския град.. Той е отнел кутия, поставена в църковния храм "Св. Св. Кирил и Методий" в Бургас, в която е имало 2000 лева.

Задържаният е 23-годишен мъж от Разград, криминално проявен и осъждан. Той е направил пълни самопризнания. Работата по случая продължава от служители на Първо Районно управление – Бургас.

През юли тази година пожар изпепели в село Воден над 30 къщи и стопански постройки, десетки хора бяха евакуирани. В гасенето на огъня се включиха няколко екипа пожарникари от Ямбол, Сливен, Бургас, Хасково. В помощ на огнеборците се включи и хеликоптер от авиобаза Крумово, два хеликоптера, противопожарни автомобили и булдозери от Турция.