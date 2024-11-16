Коя партия къде в 268 общини - топлинни карти (Графики)

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Коя формация къде се справя най-добре и най-слабо на изминалия парламентарен вот на 27 октомври?

Електоралните нагласи на българите по места се виждат ясно на "топлинните карти", изработени от Мануел Лафчиев въз основа на отворените официални данни от ЦИК. Лафчиев е студент в Лайденския университет в Хага.

Лидер е ГЕРБ - СДС, която получава мнозинство от гласовете в по-голямата част от общините у нас - в общо 174 общини.

Следват "ДПС - Ново начало" и "Алианс за права и свободи", които доминират в смесените райони - общините в Кърджали, Шумен, Разград, Търговище и Силистра. Това са районите, в които всички останали партии отбелязват сравнително слаби резултати. ДПС - НН отбелязва пробив в Северозападна България - Видинско и Монтанско.

Въпреки че на национално ниво ПП-ДБ се класираха на второ място, коалицията доминира само в София - в 23-и и 24-и МИР, и Разград, но най-висок резултат отбелязва в шуменската община Хитрино, както и във видинската Грамада. Само в 8 общини води БСП - Обединена левица - ямболската Болярово, Трекляно в Кюстендил, Макреш във Видин, Садово в Пловдив, Ковачевци в Перник, община Попово в Разград и Дряново в Габрово и Долни Дъбник, Плевенско.

Единствената община, в която "Синя България" доминира, е Мирково в София - област.

ГЕРБ - СДС е най-силна в Симитли, но отстъпва в Кърджалийско и Шуменско

Най-добри резултати в:

Симитли (Благоевград) - 77,24%

Долна баня (София-област) - 69,66%

Доспат (Смолян) - 69,36%

Любимец (Хасково) - 64,49%

Девня (Варна) - 58,92%

Най-слаби в:

Черноочене (Кърджали) - 2,29%

Никола Козлево (Шумен) - 2,81%

Стамболово (Хасково) - 3,30%

Хитрино (Шумен) - 4,16%

Върбица (Шумен) - 4,21%

ПП-ДБ до 68,4% мачкат в Хитрино и в Грамада, силна подкрепа и в два столични района

Най-добри резултати в:

Хитрино (Шумен) - 68,36%

Грамада (Видин) - 52,86%

23-и МИР София - 34,37%

24-и МИР София - 29,88%

Разград - 24,16%

Най-слаби:

Върбица (Шумен) - 0,41%

Белица (Благоевград) - 0,69%

Руен (Бургас) - 0,91%

Черноочене (Кърджали) - 1,08%

Якоруда (Благоевград) - 1,09%

"Възраждане" до 25,6% силна в Копривщица и две софийски области

Най-добри резултати в:

Копривщица (София-област) - 25,58%

Антон (София-област) - 24,64%

Раднево (Стара Загора) - 22,95%

Чавдар (София-област) - 21,58%

Шабла (Добрич) - 20,88%

Най-слаби в:

Сърница (Пазарджик) - 0,32%

Черноочене (Кърджали) - 0,74%

Руен (Бургас) - 0,85%

Джебел (Кърджали) - 0,92%

Венец (Шумен) - 1,03%

"ДПС - Ново начало" най-силни в Шуменско и Кърджалийско, има пробив в Северозапада

Най-добри резултати във:

Върбица (Шумен) - 83,99%

Джебел (Кърджали) - 83,56%

Сърница (Пазарджик) - 83,21%

Якоруда (Благоевград) - 73,71%

Никола Козлево (Шумен) - 73,57%

Най-слаби в:

Трявна (Габрово) - 0,28%

Сопот (Пловдив) - 0,30%

23-и МИР в София - 0,95%

Априлци (Габрово) - 0,96%

24-и МИР в София - 1,37%

БСП до 42,4% с подкрепа в общини до Перник и Кюстендил, а най-много в Болярово

Най-добри резултати в:

Болярово (Ямбол) - 42,43%

Трекляно (Кюстендил) - 40,21%

Макреш (Видин) - 35,59%

Садово (Пловдив) - 32,84%

Ковачевци (Перник) - 29,43%

Най-слаби в:

Самуил (Разград) - 0,93%

Якоруда (Благоевград) - 0,97%

Черноочене (Кърджали) - 1,08%

Каолиново (Шумен) - 1,11%

Джебел (Кърджали) - 1,16%

АПС на Ахмед Доган без подкрепа в столицата, стабилна в Кърджали и Разград

Най-добри резултати в:

Самуил (Разград) - 80,82%

Крумовград (Кърджали) - 71,93%

Ардино (Кърджали) - 68,31%

Момчилград (Кърджали) - 66,64%

Цар Калоян (Разград) - 65,84%

Най-слаби в:

Земен (Перник) - 0,00%

Чавдар (София-област) - 0,00%

Мирково (София-област) - 0,00%

Лом (Монтана) - 0,05%

Любимец (Хасково) - 0,05%

ИТН до 18,5% расте в Тополовград, има добри резултати в Белене и Долна Митрополия

Най-добри резултати в:

Тополовград (Хасково) - 18,56%

Елин Пелин (София-област) - 14,74%

Кочериново (Кюстендил) - 13,52%

Белене (Плевен) - 13,00%

Долна Митрополия (Плевен) - 12,26%

Най-слаби във:

Венец (Шумен) - 0,30%

Никола Козлево (Шумен) - 0,34%

Каолиново (Шумен) - 0,35%

Белица (Благоевград) - 0,35%

Ардино (Кърджали) - 0,42%

МЕЧ до 11,7% дебютира с най-голям вот в Раднево и две пловдивски общини

Най-добри резултати в:

Раднево (Стара Загора) - 11,71%

Съединение (Пловдив) - 10,49%

Марица (Пловдив) - 9,46%

Нова Загора (Сливен) - 9,13%

Златица (София-област) - 8,78%

Най-слаби в:

Черноочене (Кърджали) - 0,22%

Джебел (Кърджали) - 0,27%

Самуил (Разград) - 0,34%

Върбица (Шумен) - 0,38%

Момчилград (Кърджали) - 0,39%