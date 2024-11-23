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Бойко Борисов помогна на катастрофирали румънци на пътя Бяла - Русе (Снимки)

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Бойко Борисов помогна на катастрофирали румънци на пътя Бяла -Русе Снимка: Фейсбук/ Русе/Nikolay Dimitrov

Бойко Борисов и екипът му са помогнали на катастрофирали румънски граждани пътя Бяла - Русе. Това става ясно от публикация във фейсбук групата "Русе". Вечерта преди това Борисов беше на партийно събитие в Дулово.

"Бойко Борисов и екипът му помогнаха на румънски граждани, на пътя Бяла - Русе. Румънска Шкода октавия, се завъртя на неопесъчен и заледен участък и полита в дере. Борисов и хората му веднага спряха и оказаха първа помощ на потърпевшите, за щастие щетите са само материални, всички в добро физическо състояние. Похвално за Бойко, веднага реагира и той и екипа му. Човек, после всичко останало!!!", пише в публикацията си Николай Димитров, споделена във фейсбук групата "Русе".

Бойко Борисов помогна на катастрофирали румънци на пътя Бяла -Русе Снимка: Фейсбук/ Русе/Nikolay Dimitrov
Бойко Борисов помогна на катастрофирали румънци на пътя Бяла -Русе Снимка: Фейсбук/ Русе/Nikolay Dimitrov
Бойко Борисов помогна на катастрофирали румънци на пътя Бяла -Русе Снимка: Фейсбук/ Русе/Nikolay Dimitrov
Бойко Борисов помогна на катастрофирали румънци на пътя Бяла -Русе Снимка: Фейсбук/ Русе/Nikolay Dimitrov
Бойко Борисов помогна на катастрофирали румънци на пътя Бяла -Русе Снимка: Фейсбук/ Русе/Nikolay Dimitrov
Бойко Борисов помогна на катастрофирали румънци на пътя Бяла -Русе Снимка: Фейсбук/ Русе/Nikolay Dimitrov
Бойко Борисов помогна на катастрофирали румънци на пътя Бяла -Русе Снимка: Фейсбук/ Русе/Nikolay Dimitrov
Бойко Борисов помогна на катастрофирали румънци на пътя Бяла -Русе Снимка: Фейсбук/ Русе/Nikolay Dimitrov
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Бойко Борисов помогна на катастрофирали румънци на пътя Бяла -Русе Снимка: Фейсбук/ Русе/Nikolay Dimitrov
Бойко Борисов помогна на катастрофирали румънци на пътя Бяла -Русе Снимка: Фейсбук/ Русе/Nikolay Dimitrov
Бойко Борисов помогна на катастрофирали румънци на пътя Бяла -Русе Снимка: Фейсбук/ Русе/Nikolay Dimitrov
Бойко Борисов помогна на катастрофирали румънци на пътя Бяла -Русе Снимка: Фейсбук/ Русе/Nikolay Dimitrov
Бойко Борисов помогна на катастрофирали румънци на пътя Бяла -Русе Снимка: Фейсбук/ Русе/Nikolay Dimitrov

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