Хванаха пиян моторист без книжка

Пиян моторист без книжка хванаха полицаите в Гоцеделчевско.

Със заповед за задържане до 24 часа, полицейски служители на РУ-Гоце Делчев са задържали 54-годишен мъж от гр. Хаджидимово. Около 21:20 часа в неделя на ул. „Места" в гр. Хаджидимово, управляваният от него мотопед „Симсон" е спрян за проверка. Установено е, че мъжът е неправоспособен водач, а направената му проба с техническо средство за употреба на алкохол е отчела наличие на 1,91 промила алкохол в издишания от него въздух. По случая е образувано досъдебно производство.