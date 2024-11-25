ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Самоков става център на волейбола през лятото

Времето София 10° / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/19391261 www.24chasa.bg

Хванаха пиян моторист без книжка

Тони Маскръчка

748
Дрегер за засичане на алкохол. СНИМКА: Архив

Пиян моторист без книжка хванаха полицаите в Гоцеделчевско.

Със заповед за задържане до 24 часа, полицейски служители на РУ-Гоце Делчев са задържали 54-годишен мъж от гр. Хаджидимово. Около 21:20 часа в неделя на ул. „Места" в гр. Хаджидимово, управляваният от него мотопед „Симсон" е спрян за проверка. Установено е, че мъжът е неправоспособен водач, а направената му проба с техническо средство за употреба на алкохол е отчела наличие на 1,91 промила алкохол в издишания от него въздух. По случая е образувано досъдебно производство.

Дрегер за засичане на алкохол. СНИМКА: Архив

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Криминални

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Изкуственият интелект на INSAIT e отговорил на 2 млн. въпроса от март до сега (Видео)