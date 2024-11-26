Пиян тийнейджър без книжка се блъсна в паркирана кола в Панагюрище

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Пиян тийнейджър без шофьорска книжка е причинил пътен инцидент в Панагюрище, съобщи говорителят на Областната полицейска дирекция в Пазарджик Мирослав Стоянов.

Снощи на улица в средногорския град 19-годишен младеж шофирал „Фолксваген". Той се ударил в паркирано "Пежо", собственост на негова съгражданка.

На мястото пристигнал екип на местното полицейско управление и униформените установили, че младият водач е неправоспособен. Освен това бил зад волана с 2.32 промила концентрация на алкохол. За случая е образувано досъдебно производство.