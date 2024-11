Манията дубайски шоколад разви индустрии

Оригиналният десерт се произвежда в лимитирани количества, а това задвижва черен пазар със скъпи копия и продажби дори в Южна Африка

Британската египтянка Сара Хамуда го създава, докато е бременна. От 6 поръчки на ден в началото днес получава до 100 на минута

Истинска лудост. Този месец 31-годишен мъж е заловен на митницата при опит да внесе от Швейцария в Германия 45 килограма от най-ценната стока през последните месеци. Шоколад. Дубайски шоколад, който превзе целия свят през социалните мрежи.

Отчаянието на феновете да го опитат довежда до черен пазар на шоколад, като блокчетата се търгуват дори в Южна Африка на прекомерни цени. Там някой плаща 1000 ZAR (около $ 56) за бройка.

Голямото търсене стимулира разнообразни бизнес идеи. Тези дни много известна швейцарска компания, производител на шоколадови изделия, пусна собствена версия на хитовото изкушение в лимитирани 1000 бройки в няколко избрани магазина в Германия. А клиенти чакат 10 часа на опашка в студа, за да си платят до 20 евро за блокче. Но пък всяко с уникален номер, за да добави вкус на ексклузивност. Компанията планира да направи същото и в Австрия на 30 ноември.

Във Франция също се възползват от манията и известен шоколатиер прави фурор в Париж със своя версия. Изобщо кулинарни звезди от всякакви националности трупат харесвания онлайн с лични вариации на рецептата.

Не всички по опашките за модерния десерт обаче чакат търпеливо, за да се насладят на вкуса му. В Щутгарт 21-годишният Яник Буркхард се реди три часа за шоколада, но само за да го продаде в интернет.

"Никога не бих платил толкова много за това. Това са бързи и лесни пари", категоричен е той.

Така едни купуват бар за 15-20 евро, като после го търгуват онлайн за около 100 евро, а оферти в eBay вдигат цената му до 300 евро. Amazon също е пълен с измамни търговци на лакомството, много от които с лоши отзиви.

У нас също всеки може да си купи и поръча "дубайски шоколад" - както от много магазини, така и онлайн, предлаган от разнообразни производители. Цената е в широк ценови диапазон и започва от около 3 лева.

Преди няколко седмици в големите хранителни вериги в София дори имаше дефицит на суровините, които се използват за направата на това изкушение. Тъй като всички се впускат да си го приготвят и сами вкъщи, следвайки личните рецепти на любимите си инфлуенсъри.

Тази експлозия от копия на хитовия тренд по целия свят обаче нямат нищо общо с истинския дубайски шоколад, който се произвежда в ограничени количества и се предлага само в Дубай.

Оригиналът е бонбонен бар - наречен Can't Get Knafeh of It, който се произвежда от базираната там компания Fix Dessert Chocolatier. Барът включва хрупкав кадаиф и пистакио (паста от шамфъстък), обвити в млечен шоколад.

Зад това сензационно творение стои 38-годишната Сара Хамуда, която живее в Дубай от девет години и стартира марката през 2021 г. Вдъхновена от своя глад за сладко по време на втората си бременност, британската египтянка се заема да създаде нещо повече от типичния шоколад.

Сара Хамуда намира шума около творението си за “нереален”. Оригиналният бар инспирира всевъзможни копия по цял свят.

"Когато бях бременна с втората ми дъщеря, имах нужда от много сладко. Постоянно изпращах мъжа ми да търси различни десерти и шоколади из Дубай, които бяха страхотни, но така и не успяваха да задоволят апетита ми. Имах нужда да хапна нещо носталгично от типа на кюнефето например, което мама правеше за нас, когато бяхме деца", разказва Сара.

Fix, което означава "ужасно невероятно изживяване", не може да отговори на международното внимание, тъй като бизнесът е малък.

Въпреки това откакто шоколадът им започва да трупа популярност през февруари тази година, компанията се разраства. От скромния първоначален тим, включващ единствено Сара и нейния съпруг, работещи от дома си, те стигат до екип от 10 души в наета кухня.

200-грамовите шоколадови блокчета се продават отделно за 68,25 дирхама (около $ 18,50), а кутия от шест струва 385,50 дирхама (около $ 105). Те се предлагат само чрез услугата за доставка на храна Deliveroo, като продажбите започват на живо в 17:00 часа всеки ден. Ограничението е до 500 поръчки, които обикновено се разпродават за минути.

Хамуда казва пред CNN, че когато за първи път започват да продават баровете, получават около шест поръчки на ден, а сега - до 100 на минута.

Шумът около марката е "нереален", коментира Сара.

За това има голяма вина и фууд инфлуенсърката в TikTok Мария Вехера, която публикува видео как яде дубайски шоколадов бар в колата си и оттам сладката лавина засипва всички в социалните мрежи. Нейното видео вече е гледано повече от 100 милиона пъти. А след него вече са неизброими всички други видеа и постове, свързани с дубайския тренд.

"За да бъда честна, в нито един момент не съм мислила, че това ще стане глобално - обяснява Хамуда, добавяйки, че получава съобщения от хора от Канада през Аржентина и Румъния. - Лудост е това, което се случва."

През август компанията предупреждава клиентите си за видеоклипове, рекламиращи фалшиви дистрибутори и завишени цени. Има и хора, които успяват да се сдобият с оригиналния продукт, но за да го продават до три пъти над реалната му цена и освен това не го съхраняват правилно.

Хамуда смята, че виждането на измамниците е "едновременно вълнуващо и малко поразително", добавяйки, че техният шоколад е различен от всичко останало на пазара. Тъй като баровете са ръчно изработени и включват цветни дизайни, рисувани върху всеки един - има ограничение за това колко екипът може да произведе.

"За мен е наистина важно (да поддържаме) качеството и съставките на нашите продукти. Отнема много време и усилия и влагаме много любов в нашите барове. Искаме да създадем изживяване", признава Сара.

Тайната на нейните блокчета е и отличителната форма, която използва за фиксиране на шоколада. Част от привлекателността на всички видове барове на Fix са креативните имена, които съпругът на Хамуда измисля, и уникалните близкоизточни вкусове, които включват различните изделия.

Хамуда разяснява, че е трудно да се справят с търсенето, особено след като хора от цял свят ги молят за доставка.

"Не можем да направим това точно сега - подчертава тя, но и намеква, че компанията много скоро ще си проправи път към международните пазари. - Всяка тенденция има своя момент. Но мисля, че имаме още много какво да дадем и мисля, че това е само началото за нас."

Интересното е, че тази мания раздвижва цели индустрии. Търсенето на суровините за производството на това изкушение води до скок в износа на турски шамфъстък.

Доставките през първата половина на 2024 г., от малко под 12 000 тона, почти се изравниха с общия обем от 2023 г. - преди еуфорията около дубайския шоколад, генерирайки 100 милиона долара приходи.

Увеличеното чуждестранно търсене на шамфъстък повишава цените и намалява предлагането, а самата Турция е обхваната също от новата сладкарска мания. Местни медии съобщават за дълги опашки пред специализираните сладкарници, произвеждащи деликатеса, чиито цени са се покачили до около 90 долара за килограм.

За щастие на всички фенове, гладът за дубайски шоколад не би трябвало да доведе до недостиг на доставки на шамфъстък, защото Турция е на път да отчете рекордно висока реколта от шамфъстък за 2024-25 г., с оценки между 385 000 и 400 000 тона. Това е два пъти повече от предходния сезон и я нарежда на второ място след САЩ по общо производство.

Прогнозите са, че този висок добив ще бъде погълнат, а цените на сладкарските изделия в сектора ще растат заради модата. А колко дълго ще се задържи този тренд - никой не се наема да предвиди.