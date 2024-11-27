Шофьор блъсна велосипедист в Добрич и избяга, още го търсят

Водач на лек автомобил блъска велосипедист и избяга от местопроизшествието, съобщават от Областната дирекция на МВР - Добрич.На 25 ноември, около 11:50 часа е получено съобщение за възникнало пътнотранспортно произшествие в района на пътен възел "Сердика" в град Добрич. На място е установено, че лек автомобил блъска велосипедист на 49 години. Той е с фрактура на лумбален прешлен, но отказва да бъде настанен за лечение. Водачът на автомобила е напуснал местопроизшествието. Продължават оперативно-издирвателни мероприятия и процесуално-следствени действия за установяването му.