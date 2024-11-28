Горя незаконно сметище край пловдивското село Костиево

Нерегламентирано сметище пламна край пловдивското село Костиево снощи, запалили са се струпани в землището му боклуци. На място са изпратени екипи огнеборци с 4 противопожарни автомобила и огънят е овладян. Заради опасения, че може да продължава да тлее в дълбочина, и днес на мястото ще дежури един екип на Пожарната, съобщиха оттам за "24 чааса".