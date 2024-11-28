20-годишен разстрелял домашно куче в Лом

Служители на РУ Лом разкриха младеж, прострелял домашно куче. На 27.11.2024 г. в 10,04 ч. в РУ Лом постъпил сигнал чрез спешния телефон 112, че около 10,00 ч. същата сутрин било простреляно домашно куче, собственост на 23-годишна жителка на крайдунавския град. Местопроизшествието е посетено от служители на РУ Лом, които извършили оглед. При проведените оперативно-издирвателни мероприятия по „горещи" следи е установено, че извършител на прострелването на домашното животно е 20-годишен от град Лом. По случая са установени свидетели очевидци и са иззети веществени доказателства. В РУ Лом е образувано досъдебно производство по чл. 325б, ал. 1 от НК.