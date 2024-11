Стилистът Гроздан Михайлов загуби тежката битка с рака. Мария Бакалова: Винаги ще те обичам

Стилистът Гроздан Михайлов загуби борбата с рака на 35-годишна възраст. Той страдаше от рак на дебелото черво, за който разбра на 8 май тази година.

Стилистът беше близък на актрисата Мария Бакалова, която сподели във фейсбук за загубата си.

"Обичам те! Винаги ще те обичам. Един от най-силните, умни, готини, най-талантливи, красиви, вдъхновяващи хора, които някога съм познавала. Ще ни липсваш", написа Бакалова.

Гроздан Михайлов беше известен не само на българската сцена, но и на световната. Едни от последните му проекти бяха музикалните клипове на Years & Years и Rina Sawayama. Работил е и с Лили Иванова, Sigrid и Лили Иванова.

Михайлов сподели в интервю за "Лицата на Града", че подозирал, че страда от нещо, защото около месец имал проблем с корема, а впоследствие напипал и малка бучка. "Пътувах за погребение на дядо и бях със стринка, която е много голям медицински професор също. Казах: "Стринче, коремът нещо, имам съмнения, запиши ми час и кажи къде и кога и ще съм там" .Започнаха се едни изследвания, втори, трети, четвърти. Чак, когато ми направиха ендоскопия и гастроскопия, разбраха какво е точно. Бях на болничното легло, когато др. Симонова дойде и просто ми го изстреля. "Гроздан, имаш рак на дебелото черво с много разсейки на черния дроб", споделя стилистът.

Михайлов разказва, че когато разбрал, изтръпнал. Сякаш времето спряло. "Започнах да плача. Излезнах от болницата с идеята, че се връщам след няколко дни за операция... Нямаш избор – това е. Приемаш го и започваш да се бориш", каза той.

"Аз съм на 35, имам толкова още много да дам, да живея, да творя, обичам. Цялата тази взаимна любов от всички познати и непознати", сподели тогава стилистът.

Михайлов разказа, че не можел да се облича сам. "Не мога сам да оправя дрехите, или каквото и да било. Една от най-старите ми и добри приятелки се грижи за мен 24/7. И ако не е тя, аз съм истински загубен".

"На всички желая здраве и любов. Това е наистина най-важното в този живот само да сме здрави. Ходете и се изследвайте. Грижете се за себе си и за телата, в които сме", пожела на хората Гроздан Михайлов.