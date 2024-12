Варна посреща 2025 година с EAST17 и плеяда от български звезди

Община Варна организира традиционния празничен концерт „Заедно в новогодишната нощ", който ще се проведе на централния площад „Независимост".

Безплатната музикална програма започва в 22:00 ч. на 31 декември и ще продължи до 02:30 ч. след полунощ на 1 януари 2025 година.

Сред звездите, които ще забавляват публиката под открито небе, са популярните изпълнители от 90-те EAST17, които ще представят пред варненската публика хитовете си It's Alright, Let It Rain, Steam, Thunder, If

You Ever, както и песента Stay Another Day, която беше обявена за коледна песен номер едно във Великобритания.

Сред българските участници в концерта се отличават имената на Орлин Павлов, Дийп Зоун, Тома Здравков с рок групата си „Тома".

Преобладаваща част в програмата са варненските артисти Атанас Кателиев, Полина Антонова, Иван Кубаков – Куба и дуетът Галина и Рая. Публиката отново ще бъде запленена с магията на фолклора заедно с танцьорите от Фолклорен ансамбъл „Варна".

Водеща на събитието е певицата NADIA. На площада ще бъде монтирана уникална за България 3D LED сцена, ще има лазерни ефекти и празнична заря.