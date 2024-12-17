Пиян младеж троши коли в Пловдив, заловиха го

Младеж е задържан след полунощ в неделя, след като граждани подоали сигнал, че уврежда страничните огледала на няколко паркирани автомобили на ул. „Коматевско шосе" в Пловдив. На място автопатрулът заловил 27-годишния извършител, а направеният му тест с дрегер отчел около 1,8 промила алкохол. Мъжът е отведен за срок до 24 часа в полицейския арест и след доклад в Районна прокуратура – Пловдив срещу него е започнато бързо производство. Документирането на случая и изясняването на размера на нанесените материални щети продължава.