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Пиян младеж троши коли в Пловдив, заловиха го

24 часа Пловдив онлайн

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Извършителят е задържан. СНИМКА: Pixabay

Младеж е задържан след полунощ в неделя, след като граждани подоали сигнал, че уврежда страничните огледала на няколко паркирани автомобили на ул. „Коматевско шосе" в Пловдив. На място автопатрулът заловил 27-годишния извършител, а направеният му тест с дрегер отчел около 1,8 промила алкохол. Мъжът е отведен за срок до 24 часа в полицейския арест и след доклад в Районна прокуратура – Пловдив срещу него е започнато бързо производство. Документирането на случая и изясняването на размера на нанесените материални щети продължава.

Извършителят е задържан. СНИМКА: Pixabay

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