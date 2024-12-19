Стадо от 150 овце в Крумовградско беше унищожено заради шарка

Стадо от 150 овце в крумовградското село Полковник Желязово беше унищожено заради шарка. Заболяването е откирто преди 3 дни от местен ветеринар, който бил потърсен от собственика. Животните имали ясна изразена клиника на заболяването и ветеритарният лекар сигнализирал властите. Били взети кръвни проби, които дали положителен резултат. В петък всички животни от стадото са унищожени със съгласието на собственика. Той ще получи обезщетение от държавата.