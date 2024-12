Мъжът, прегазил стотици в Магдебург: Избиването на германци е път към справедливостта

Извършителят на смъртоносната атака на коледния базар, при която загинаха най-малко петима души, пише в своя публикация, че безразборното избиване на германски граждани може да бъде път към справедливостта само няколко месеца преди ужасяващото нападение.

Антиислямски настроеният лекар се вряза с тъмно BMW в огромна тълпа от посетители на коледния пазар в Магдебург около 19:00 ч. на 20 декември.

Извършителят е идентифициран като 50-годишния психолог Талеб Ал Абдулмохсен, който пристига в Германия през 2006 г. като бежанец от Саудитска Арабия. Той е бил арестуван в петък вечерта на мястото на нападението.

Само няколко месеца преди ужасяващата атака, специалистът по психиатрия и психотерапия от саудитския град Хофуф, е написал публикация за безразборно избиване на германски граждани, пише Daily mail.

"Има ли път към справедливостта в Германия, без да се взривява германско посолство или да се избиват безразборно германски граждани? Търся този мирен път от януари 2019 г. насам и не съм го намерил. Ако някой го знае, моля да ме насочи", пише той на 21 август тази година. Attaque de Magdebourg: l’assaillant Taleb al-Abdulmohsen était très actif sur les réseaux sociaux où il s’est exprimé, dans de multiples vidéos, sur son aide aux demandeurs d’asile, en particulier d’Arabie Saoudite et du golfe persique !pic.twitter.com/OXzS2I2t4U — FrançoisLabrouillère (@flabrouillere) December 21, 2024

Анализът на социалните му медии разкрива и туитове в подкрепа на партията "Алтернатива за Германия", а освен това той е правил коментари в подкрепа на Илон Мъск, крайно десния бандит Томи Робинсън и конспиративния теоретик Алекс Джоунс.

Лекарят се появява и в интервю за BBC World Service през 2019 г., в което говори за работата си в помощ на бежанците, за това да избягат от Саудитска Арабия и региона на Персийския залив.

Биографията на Талеб Ал Абдулмохсен в социалната мрежа X гласи: „Саудитска военна опозиция. Германия преследва саудитски жени, търсещи убежище, в Германия и извън нея, за да унищожи живота им. Германия иска да ислямизира Европа".

Той е споделил пост, който гласи: „Можете ли да намерите едно положително нещо в исляма?".

Във видеоклипове, публикувани часове преди нападението, той твърди, че германските власти отварят пощата му и крадат предмети, включително и флашки.

„Смятам, че германците, като граждани, са отговорни за преследването, на което съм подложен", казва той в едно от видеата. Apparently the Madegburg attacker is a Saudi called Taleb Al-Abdulmohsen.



The BBC did an interview with a Taleb Al-Abdulmohsen in 2019. He's an activist who brings migrants into Germany. Claims to be an atheist.



Early photo of Taleb when he migrated to Germany pic.twitter.com/HB35mV4lmm — Holdover (@holdoversports) December 20, 2024

„В момента в тази страна нацията, която активно преследва критиците на исляма, е германската", казва той в друго изказване.

Изглежда, че е фен и на "Алтернатива за Германия". През юни той ретуитва пост на лидера на партията Алис Вайдел, като пише с правописни грешки: „Левите са луди. Нуждаем се от "Алтернатива за Германия", за да защитим полицията от тях".

През 2019 г. дава интервю за регионалния вестник „Франкфуртер рундшау".

"Той е дошъл в Германия като гостуващ лекар по време на специализираното си обучение като психотерапевт и по-късно е поискал убежище тук, защото е бил заплашен да бъде убит заради това, че се е отвърнал от исляма. 44-годишният мъж е признат за политически бежанец", пише вестникът за него преди пет години.

В интервюто за „Франкфуртер Рундшау" той описва работата си с уебсайта wearesaudis.net. Това е организация, която предоставя информация за пътищата за бягство на хората, живеещи в Саудитска Арабия, особено на жените.

Неговата кауза да помага на търсещите убежище да се установят в Европа е документирана и в интервю за BBC World Service през 2019 г., в което става ясно, че е бил принуден да напусне родната си страна заради атеизма си.

Ако имам време, го прекарвам изцяло в помощ на саудитските бежанци. Между 10 и 16 часа на ден, ако имам време. Това споделя той тогава пред телевизионния канал.

Той също така казва, че повечето хора, които се обръщат към него за помощ чрез уебсайта му, са мюсюлмански жени, които искат да избягат от стриктните си семейства.

Само пет дни преди да извърши нападението, Ал Абдулмохсен дава интервю за дясната фондация RAIR, в което казва: „Ако сирийски гражданин подаде молба за убежище в Германия, шансът да получи убежище е 99,8%... Докато ако гражданин на Саудитска Арабия подаде молба за убежище в Германия, този шанс е само 70%, а аз лично знам, че много от отхвърлените са бивши мюсюлмани. Германия приема сирийци, включително много ислямисти, като същевременно отхвърля саудитски вероотстъпници, хора, които наистина бягат от смъртни присъди, основани на шериата".

След като новината за нападението се разпространи по света, RAIR написа в изявление: „Ако тези съобщения са вярни, изглежда, че ние и други медии сме били подведени относно истинските му намерения. Активно търсим повече информация и ще предоставяме актуализации, когато те станат достъпни".