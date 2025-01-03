Жена и 9-годишно дете пострадаха при катастрофа на заледен път край Велико Търново

Пътнотранспортно произшествие с двама пострадали е регистрирано в ОДМВР Велико Търново. На 2 януари около 13:50 часа в гр. Дебелец лек автомобил "Ситроен" с бургаска регистрация при спускане по заледен пътен участък не успява да спре и блъска движещия се пред него лек автомобил. Зад волана е бил 46-годишен мъж, който не е пострадал. Ранени са 41-годишната му спътница и 9-годишно дете, пътувало с тях. След преглед в ЦСМП са освободени за домашно лечение без опасност за живота, посочват от полицията.

Произшествието е обработено по административен ред.

Същата вечер, около 20:55ч. в гр. Велико Търново лек автомобил "Дачия Сандеро" управляван от 67-годишен мъж излиза вдясно от пътното платно и се блъска в паркиран лек автомобил, след което се преобръща странично. Пострадал е водачът с данни за лека телесна повреда, след преглед в ЦСМП е освободен за домашно лечение без опасност за живота.