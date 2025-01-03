ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Възрастна шофьорка блъсна пешеходка в Горна Оряхов...

Времето София -5° / -5°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/19632654 www.24chasa.bg

Жена и 9-годишно дете пострадаха при катастрофа на заледен път край Велико Търново

Дима Максимова

[email protected]

808
Шофьорка с 20 дни стаж зад волана предизвика верижна катастрофа в Добрич СНИМКА: Pixabay

Пътнотранспортно произшествие с двама пострадали е регистрирано в ОДМВР Велико Търново. На 2 януари около 13:50 часа в гр. Дебелец лек автомобил "Ситроен" с бургаска регистрация при спускане по заледен пътен участък не успява да спре и блъска движещия се пред него лек автомобил. Зад волана е бил 46-годишен мъж, който не е пострадал. Ранени са 41-годишната му спътница и 9-годишно дете, пътувало с тях. След преглед в ЦСМП са освободени за домашно лечение без опасност за живота, посочват от полицията.
Произшествието е обработено по административен ред.

Същата вечер, около 20:55ч. в гр. Велико Търново лек автомобил "Дачия Сандеро" управляван от 67-годишен мъж излиза вдясно от пътното платно и се блъска в паркиран лек автомобил, след което се преобръща странично. Пострадал е водачът с данни за лека телесна повреда, след преглед в ЦСМП е освободен за домашно лечение без опасност за живота.

Шофьорка с 20 дни стаж зад волана предизвика верижна катастрофа в Добрич СНИМКА: Pixabay

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Криминални

Последно от

Български Фермер

Последно от

България днес

Водещи новини

Завещание на годината: Петилетка “сан шанжман”* - как от 2019-а досега не мръднахме на никъде