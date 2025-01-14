8 епископи са кандидати за Видински митрополит, изборът е на 2 февруари

На своето редовно заседание днес Светия Синод разгледа внесеното писмо от Негово Високопреосвещенство Врачански митрополит Григорий, наместник на овакантения Видински епархийски престол. На основание чл. 85, ал. 1 от устава на БПЦ определи листата от осем епископи, които ще са кандидати за предстоящия избор за нов Видински митрополит.

Това са Велички епископ Сионий , Мелнишки епископ Герасим, Смоленски епископ Висарион, Констаннтийскки епископ Михаил, Браницки епископ Пахомий, Главиницки епископ Макарий, Велбъждски епископ Исаак и Знеполски епископ Мелетий.

Предстои, съгласно устава на БПЦ наместникът на овакантения Видински епархийски престол – Врачански митрополит Григорий да разпрати с окръжно писмо листата с достоизбираемите епископи до всички епархийски избиратели.

Изборът на двамата кандидати за нов Видински митрополит ще се проведе от епархийските избиратели на 2 февруари 2025 г. във Видин. Каноническият избор на нов Видински митрополит ще се проведе на 9 февруари 2025 г. в сградата на Светия Синод в София.