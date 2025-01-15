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Полицаи от Раковски арестуваха мъртвопиян шофьор преди 8 сутринта

24 часа Пловдив онлайн

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Пътна полиция проверява с дрегер шофьор. Снимката е илюстративна.

Екип на Районното управление в Раковски залови шофьор, седнал зад волана под въздействие на солидно количество алкохол в Брезово, съобщиха от полицията.

Около 7,40 ч. вчера сутринта униформените спрели за проверка лек автомобил "Волво", управляван от 40-годишен мъж с криминални регистрации и присъди. Шофьорът е тестван с дрегер, който отчел над 2,5 промила. Той е отведен в полицейския арест, а по случая е образувано бързо производство. 

Няколко часа по-късно подобни действия предприели и служителите на реда в Карлово спрямо 21-годишен шофьор. Около 14,30 ч. той бил засечен зад волана на лек автомобил "Мерцедес" под въздействие на наркотични вещества.

Пътна полиция проверява с дрегер шофьор. Снимката е илюстративна.

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