Полицаи от Раковски арестуваха мъртвопиян шофьор преди 8 сутринта

Екип на Районното управление в Раковски залови шофьор, седнал зад волана под въздействие на солидно количество алкохол в Брезово, съобщиха от полицията.

Около 7,40 ч. вчера сутринта униформените спрели за проверка лек автомобил "Волво", управляван от 40-годишен мъж с криминални регистрации и присъди. Шофьорът е тестван с дрегер, който отчел над 2,5 промила. Той е отведен в полицейския арест, а по случая е образувано бързо производство.

Няколко часа по-късно подобни действия предприели и служителите на реда в Карлово спрямо 21-годишен шофьор. Около 14,30 ч. той бил засечен зад волана на лек автомобил "Мерцедес" под въздействие на наркотични вещества.