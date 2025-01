Вижте какво реши Министерският съвет днес

Министерският съвет прие на днешното си заседание доклада за дейността на Съвета за административната реформа (САР) през 2024 г. Съветът е консултативен орган на Министерския съвет при координацията на правителствената политика в областта на държавната администрация. Сред основните решения на САР през 2024 г. са одобряването на Годишния доклад за оценка на въздействието за 2023 година, Ръководство за наставници за студентските стажове в държавната администрация, както и Доклад за провеждане на социологическо проучване за удовлетвореността на потребителите от административното обслужване, изготвен по проект „Трансформация на модела на административно обслужване", финансиран от Оперативна програма „Добро управление".

Напредък в областта на отвореното управление отчита Докладът за самооценка на изпълнението на Четвъртия план за действие на България по инициативата ,,Партньорство за открито управление"

Със свое решение Министерският съвет одобри Доклад за самооценка на изпълнението на Четвъртия план за действие на България по глобалната инициатива „Партньорство за открито управление" (юли 2022 - декември 2024 г.), внесен от вицепремиера Людмила Петкова, председател на Съвета за координация по инициативата. От включените в плана 14 мерки, 10 са със съществен напредък или изпълнени изцяло, 2 са с частично изпълнение и 2 с незапочнато изпълнение. По правилата на инициативата, в която България членува от 2011 г., мерките се предлагат и изпълняват съвместно от администрации и граждански организации, и са разпределени в тематичните области прозрачност и достъп до информация, почтено управление и борба с корупцията, отворени данни, гражданско участие. Сред откроените в доклада резултати са: формулирана рамка за принципите за отворено управление, с предложение за включване в актуализираната методология за стратегическото планиране и в бъдещия закон 215 януари 2024 г. за стратегическо планиране; изготвен анализ на съответствието на Закона за достъп до обществена информация и система от закони в областта на активната прозрачност с Конвенцията на Съвета на Европа за достъп до официални документи; изпълнен проект за оценяването на интернет по стандартите на ЮНЕСКО; изготвени с решаваща гражданска инициатива и участие на два законопроекта - за насърчаване на доброволчеството и за участието на гражданите в държавната власт и местното самоуправление. Натрупаният в хода на изпълнението на Четвъртия национален план опит в партньорството между администрацията и гражданското общество има своя принос в подготовката на България за постигане на стандартите за членство в Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР).

Одобрен е докладът с резултатите от редовното заседание на Съвета ЕКОФИН

Министерският съвет одобри доклад с резултатите от участието на заместник министър-председателя и министър на финансите Людмила Петкова в редовното заседание на Съвета на Европейския съюз по икономически и финансови въпроси (ЕКОФИН), което се проведе на 10 декември 2024 г. в Брюксел По време на срещата беше обсъдено изпълнението на Механизма за възстановяване и устойчивост и бяха одобрени изменения на плановете за възстановяване и устойчивост на Белгия, Дания, Словения и Швеция. Участниците в заседанието дискутираха икономическите и финансовите последици от агресията на Русия срещу У крайна. Съветът разгледа доклад за постигнатия напредък по законодателния пакет за реформата на Митническия съюз. В рамките на срещата се проведе и политически дебат относно преразглеждането на Директивата за енергийно данъчно облагане. Беше представена и актуална информация за развитието на законодателните предложения в областта на финансовите услуги, а председателят на Европейската сметна палата Тони Мърфи представи годишния доклад за изпълнението на бюджета на Европейския съюз за финансовата 2023 г. Европейската комисия представи препоръките на Съвета относно средносрочните фискално-структурни планове на 21 държави членки и за препоръки на Съвета по Процедурата при прекомерен дефицит за 8 държави членки. С друго решение правителството одобри позицията на страната ни за участие в заседанието на Съвета на Европейския съюз по икономически и финансови въпроси (ЕКОФИН), което ще се проведе на 21 януари 2025 г. в Брюксел. По време на заседанието Полското председателство на Съвета на ЕС ще представи своите приоритети в областта на икономическите и финансовите въпроси. В дневния ред на срещата е предвидено провеждането на политически дебат на тема „Осигуряване на глобална конкурентна бизнес среда в Европа - опростяване и намаляване на регулаторната тежест". В рамките на Европейския семестър участниците в заседанието ще обсъдят доклада по механизма за ранно предупреждение за 2025 г. и ще одобрят препоръката за икономическата политика на еврозоната. Европейската комисия ще представи „Компас на конкурентоспособността" като първата голяма инициатива, която ще очертае рамката на бъдещата работа въз основа на доклада на Марио Драги от септември 2024 година. Министрите ще одобрят препоръките на Съвета за средносрочните фискалноструктурни планове на държавите членки и тези в рамките на процедурата при прекомерен дефицит като част от прилагането на новата рамка за икономическо управление на ЕС. По време на заседанието членовете на Съвета ще обсъдят прилагането на Механизма за възстановяване и устойчивост и ще одобрят измененията на плановете по него на Испания и Гърция. Предвижда се и провеждането на дискусия за икономическите и финансовите последици от агресията на Русия срещу Украйна.

Одобрен е международен договор „Придобиване на управляеми противотанкови ракети „Javelin"

Министерският съвет на Република България одобри международен договор (Letter of Offer and Acceptance - LOA) BU-B-UCQ „Придобиване на управляеми противотанкови ракети „Javelin" по Програмата на САЩ за чуждестранни военни продажби. С решението се предлага на Народното събрание, на основание чл. 85, ал.1, т.4 и т.7 от Конституцията на Република България, да ратифицира със закон този договор. Международен договор (Letter of Offer and Acceptance - LOA) BU-B- UCQ „Придобиване на управляеми противотанкови ракети „Javelin" ще подпомогне изпълнението на договор BU-B-UCP „Придобиване на бойни машини „Страйкър" с цел цялостна реализация на приоритетния за Министерството на отбраната проект „Придобиване на основна бойна техника за изграждане на батальонни бойни групи от състава на механизирана бригада".

Правителството се разпореди с имоти

Министерският съвет прие Решение за обявяване на имоти-частна държавна собственост за имоти-публична държавна собственост. Предмет на Решението на Министерския съвет са имоти, намиращи се в области Стара Загора и Пловдив, с предназначение, свързано непосредствено с отбраната. Обектите са придобили качества на имоти-публична държавна собственост, поради което, на основание чл. 6, ал. 2 от Закона за държавната собственост и 415 януари 2024 г. чл. 5, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост е прието решението на Министерския съвет. Правителството промени статута на имот в гр. Българово, като го обяви за частна държавна собственост. Той е извън района, в който са разположени обектите на железопътната инфраструктура и е неоперативен актив за Национална компания „Железопътна инфраструктура". Чрез промяната на статута, НКЖИ ще може да извърши продажба на имота, тъй като той не се ползва по предназначение. Кабинетът промени статута на имот и построената в него сграда в гр. Бургас, като ги обяви за частна държавна собственост. Те са извън района, в който са разположени обектите на железопътната инфраструктура и са неоперативни активи за Национална компания ,,Железопътна инфраструктура". Чрез промяната на статута им, НКЖИ ще може да извърши продажба на активите, тъй като те не се ползват по предназначение. Правителството взе решение да предостави безвъзмездно за управление на Главна дирекция „Гражданска регистрация и административно обслужване" (ГР АО) държавен имот в София. Той се намира на ул. ,,Алабин" № 16-20 и е включен в капитала на „Национален център за териториално развитие" ЕАД (НЦТР), но е с отпаднала за него необходимост. Помещенията, които включва, са необходими за осигуряване на работните процеси на териториалните звена на ГД ГРАО за София град и Софийска област. С правителственото решение едновременно се намалява и увеличава капиталът на НЦТР, като центърът става самостоятелен собственик на сутерена и партера от сградата. А със стойността на имота, който ще се ползва от ГД ГРАО, се намалява капиталът на центъра. Дружеството е със 100 % държавно участие, в което правата на държавата като едноличен собственик на капитала на дружеството се упражняват от министъра на регионалното развитие и благоустройството. Министерският съвет взе решение да предостави на Община Кюстендил част от имот-публична държавна собственост. Той се намира в с. Шишковци и вкmочва три сгради с различна квадратура. Общината ще ги ползва за провеждане на ежегодни студентски пленери, организирани от Националната художествена академия, културни прояви и картинни експозиции. Имотът досега е бил в управление на Държавно предприятие Национална компания ,,Железопътна инфраструктура", но е с отпаднала нужда за предприятието. Правителството обяви имот в гр. Априлци, който е публична държавна собственост, за частна държавна собственост. Той се намира в спасителна база „Бъзов дял", местност „Бъзов дял", кв. ,,Видима"; и представлява двуетажна сграда със застроена площ 76 кв. м. С решението си правителството даде съгласие да се учреди безвъзмездно право на ползване върху имота за 10 години на Сдружение „Български червен кръст" за нуждите на Планинската спасителна служба - отряд Троян. Условието е той да не бъде използван за икономическа дейност. С решение на правителството на сдружение „Съюз на инвалидите в България" се учредява безвъзмездно право на ползване върху имот -частна държавна собственост за срок от 10 години. Той се намира в гр. София, ул. ,,Христо Белчев" № 8, ет. 3, и представлява апартамент, със застроена площ от 515 януари 2024 г. 296 кв. м. Ползвателят няма право да използва имота за извършване на икономическа дейност. Областният управител на област София трябва да разработи механизъм за контрол, чрез който да осъществява периодични проверки за изпълнението на условието, при което се предоставя. Правителството промени статута на имот в гр. Русе от публична държавна собственост на частна държавна собственост. Той представлява терен с осем сгради в него на ул. ,,Рига" № 38, кв. ,,Здравец Изток" в града. Имотът е с отпаднала необходимост за Русенския университет „Ангел Кънчев", като с решението на Министерския съвет управлението му се отнема от висшето учебно заведение и той преминава в управление на областния управител на област Русе на основание Закона за държавната собственост.

Дирекция „Добро управление" в МС ще извършва проверка на разходите за техническа помощ по Програма „Транспортна свързаност" 2021-2027 г.

Правителството прие Решение, с което възлага на дирекция „Добро управление" в Министерския съвет да извършва проверки за верифициране на разходите на Управляващия орган по Програма „Транспортна свързаност" 2021-2027 г. В качеството на Управляващ орган по ОП „Добро управление" 2014- 2020 г., ОП „Административен капацитет" 2007-2013 г. и ОП „Техническа помощ" 2007-2013 г., дирекцията разполага с необходимия професионален и административен опит по отношение на проверката на допустимостта и законосъобразността на средствата. Това ще допринесе за качественото и навременно извършване на верификацията на разходите за техническа помощ на Управляващия орган на Програма „Транспортна свързаност" 2021-2027 г.

Възрастни хора със заболявания и увреждания ще продължат да получават здравни и социални услуги и през 2025 г.

Правителството осигури възможност възрастни хора с хронични заболявания и трайни увреждания в Северозападна България да продължат да получават здравни и социални услуги от мобилни екипи в своите домове и от разстояние чрез телекеър и през 2025 г. За целта Министерският съвет прие постановление за одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общините Видин, Монтана, Белоградчик, Оряхово, Бяла Слатина, Криводол и Враца, които изпълняват Програма „Иновативен модел за грижи в общността за хора с хронични заболявания и трайни увреждания 2024". През май 2024 г. кабинетът отпусна 720 000 лв. на седемте общини за изпълнение на дейностите по мярката. С приемането на постановлението на правителството те ще могат да предоставят здравни и социални услуги до изчерпване на неусвоените средства по програмата. С друго свое решение правителството осигури продължаването на програмата през 2025 г. По този начин включените в процедурата възрастни хора с хронични заболявания и трайни увреждания ще продължат да получават грижи до изчерпване на неусвоените средства по програмата.

Министерският съвет прие за сведение резултатите от редовното заседание на Съвета на енергийните министри на ЕС

Министерският съвет прие за сведение доклада с резултатите от участието на България в редовното заседание на Съвета на ЕС „Транспорт, телекомуникации и енергетика", част „Енергетика", проведено на 16 декември 2024 г. в гр. Брюксел, Кралство Белгия. На заседанието енергийните министри одобриха заключенията на Съвета относно насърчаването на геотермалната енергия. Обсъдено бе и бъдещето на енергийната политика на ЕС. България подкрепи финалния текст на заключенията на Съвета за насърчаването на геотермалната енергия. По тази тема нашата страна обърна внимание на планирането и финансирането на необходимата инфраструктура, за което са наложителни финансови решения, подходяща възвръщаемост на инвестициите, структура на тарифите, достъп до информация и технологии. В позицията на България по темата за Енергийния съюз се посочва, че гарантирането на енергийната сигурност и на достъпна енергия в ЕС следва да бъде в основата на устойчивото бъдеще на енергийната политика, при запазване на конкурентоспособността, разходоефективността, технологичната неутралност и социалното благополучие. Акцент трябва да бъде поставен върху енергийната и регионалната сигурност в по-широкия регион на Югоизточна Европа, включително Украйна и Молдова.

Кабинетът прие доклада за участието на Република България в заседанието на Съвет „Правосъдие и вътрешни работи", част „Правосъдие"

Министерският съвет прие за сведение доклада за резултатите от участието на Република България в заседанието на Съвета на Европейския съюз „Правосъдие и вътрешни работи", част ,,Правосъдие", проведено на 13 декември 2024 г. в Брюксел. Постигнат е общ подход по предложението за Директива за определяне на минимални правила за предотвратяване на подпомагането на незаконното влизане, транзит и престой в Съюза и за борба с него. България подкрепя запазването на хуманитарната клауза в съображение към преамбюла, което ще позволи на страните - външна граница на ЕС, да бъдат по-гъвкави при криминализирането на деянията, така че контрабандистите да бъдат ефективно наказвани. Постигнат е общ подход и по предложението за Директива относно борбата със сексуалното насилие и сексуалната експлоатация на деца, както и с материалите, съдържащи сексуално насилие над деца. Предвижда се разширяване на дефинициите за престъпленията, свързани със сексуално насилие и сексуална експлоатация на деца, включително тези, които са извършени или улеснени от нови онлайн инструменти. Въвеждат се по-високи наказания и по-специфични изисквания за превенция и помощ на пострадалите. Приет е частичен общ подход по ключови елементи от предложението за Директива за хармонизиране на някои аспекти на правото в областта на несъстоятелността. При обсъждането на развитието на европейското наказателно право България е изразила подкрепа за новите типови разпоредби, които ще допринесат за по-голяма последователност, сигурност и предвидимост в законодателния процес. На заседанието е предоставена актуална информация за напредъка в борбата с трафика на наркотици и организираната престъпност; стратегическите насоки за законодателно и оперативно планиране в областта на свободата, сигурността и правосъдието; борбата срещу безнаказаността на извършителите на военни престъпления в контекста на агресивната война на Русия срещу Украйна; преговорите между ЕС и САЩ за споразумение за подобряването на достъпа до електронни доказателства за целите на наказателния процес.

Българската агенция за инвестиции ще се настани в София Тех Парк

Министерският съвет одобри решение за отдаване под наем на дълготрайни активи, собственост на публичното дружество „София Тех Парк" АД, чрез пряко договаряне с Българска агенция за инвестиции (БАИ). По този начин правителството чрез Министерството на иновациите и растежа осигурява необходимите за изпълнение на дейността и представителни пред местни и чуждестранни инвеститори работни помещения за БАИ. Осигуряването на представителност на офисите на БАИ е и една от мерките, които Министерството предприема по съществената препоръка от Инвестиционния комитет към Организацията за икономическо сътрудничество и развитие за укрепване на капацитета на Агенцията за инвестиции. Поради това в хода на проведената от септември 2024 г. насам кореспонденция между отговорните ведомства МИР ясно заяви потребностите на Агенцията от нова сграда и минималните изисквания за представителност, на които тя трябва да отговаря. Ефектът от преместването на БАИ на територията на СТП ще се мултиплицира по отношение на целите както на Агенцията, така и на публичното предприятие поради синергията в дейностите им, с основен фокус да привличат стратегически инвеститори, развиващи нови технологии и допринасящи за по-висока добавена стойност за българската икономика. В допълнение, ефектът от разходването на средствата за наем ще се увеличи, като „София тех парк" АД ще реинвестира средствата в приоритетна област иновации за насърчаване на иновациите и на развитието на високотехнологични фирми, стартъпи, научни разработки и висококвалифицирани специалисти.

България и Унгария продължават сътрудничеството си във висшето образование и науката

Министерският съвет одобри Програма за сътрудничество в областта на висшето образование и науката между Министерството на образованието и науката на Република България и Министерството на културата и иновациите на Унгария за периода 2025 2027 г. Документът продължава и надгражда дейностите по предишната Програма за периода 2022 - 2024 г. Това ще допринесе за осигуряване на възможността двете страни да продължат да обменят студенти, докторанти, изследователи и да приемат лектори по български и по унгарски език в двете страни на реципрочна основа. В областта на научните изследвания се предвижда съвместно разработване на научноизследователски проекти чрез включване на учени от двете страни. Целта е да се насърчават партниращите си национални научни организации за съвместно участие в научноизследователски и иновативни проекти към европейските рамкови програми и в други инициативи. Страните ще подкрепят прякото сътрудничество и участието в двустранни и многостранни научни, технологични, научноизследователски и развойни програми и проекти. Двете страни ще насърчават институциите и изследователите, които се занимават с унгарска история, култура, език и изкуство в България и с българска история, култура, език и изкуство в Унгария. Българската страна ще продължи да подкрепя Българското национално самоуправление в Унгария, както и действащите в Будапеща Българско училище за роден език и Българска двуезична малцинствена детска градина.

Приобщаващото образование е основната тема на неформалното заседание на Съвета по образование на ЕС

Приобщаващото образование е основната тема, по която ще се дебатира по време на неформалното заседание на Съвета по образование, младеж, култура и спорт на ЕС (образование) на 21 и 22 януари 2025 г. във Варшава. Предвижда се министрите на образованието да дискутират по две свързани теми: „Превантивните аспекти на приобщаващото образование и предизвикателствата пред процеса на прилагането им" и „Промяната, основана на доказателства - стратегическо прилагане на висококачествено приобщаващо образование". България ще сподели, че създаването на условия за равен достъп до образование, както и опазването на живота и здравето на участниците в образователния процес, са от приоритетно значение при изпълняването на образователните политики в страната ни. Ще бъдат представени и мерките, заложени в различни национални програми, целящи осигуряване на общата и допълнителната подкрепа за личностно развитие с акцент върху децата и учениците със специални образователни потребности и от уязвими групи. България ще сподели за участието в пилотни проекти, с които се тестват определени политики, както и за изградените механизми за оценка на изпълнението на дейностите за приобщаващото образование в училищата и детските градини.

Министерският съвет прие Решение да се извърши обезопасяване от отпадъчни вещества на помещение в град Перник

Министерският съвет прие Решение по чл. 42, ал. 1 от Закона за управление на отпадъците във връзка с изпълнение на Постановление от 27.06.2024 г. по пр. пр. № 126/2024 г. на Районна прокуратура - Перник. Като резултат от приетото Решение се очаква да се извърши обезопасяване на помещението, находящо се в гр. Перник, ул. ,,Владайско въстание" № 1, както и да бъдат идентифицирани отпадъчните вещества, за които има потенциален риск от увреждане на човешкото здраве и околната среда, до предаването им за последващо екологосъобразно обезвреждане. Целта е да се осигури премахване на опасността за човешкото здраве и околната среда, възникнала в резултат от дейности с опасни отпадъци.

Министерският съвет одобри резултатите от заседанието на Съвета на ЕС по околна среда

Правителството одобри доклада за резултатите от заседанието на Съвета на Европейския съюз по околна среда, проведено на 17 декември 2024 г. в Брюксел. Съветът прие общ подход по предложението за Регламент за предотвратяване на загубите на пластмасови гранули с цел намаляване на замърсяването с пластмасови микрочастици. Актът въвежда изисквания за боравенето с пластмасови гранули от икономически оператори и превозвачи във всички етапи от веригата на стойността. България подкрепи текста, който ще допринесе за опазване на околната среда и биологичното разнообразие и за намаляване на потенциалното въздействие върху човешкото здраве. Министрите обсъдиха предложението за Регламент относно изискванията за кръговост при проектирането на превозни средства и управлението на излезлите от употреба превозни средства. България принципно подкрепи законодателното предложение предвид неговия потенциал да спомогне за повишаване на ресурсната ефективност и да подобри функционирането на единния пазар. Министрите обмениха мнения по Съобщението на Комисията относно целта на ЕС в областта на климата за 2040 г. България заяви, че отчита важността·на установяването на амбициозна цел, и открои финансирането на прехода като основно предизвикателство. Страната ни отбеляза, че ще продължи да се води от основните си принципи и приоритети в бъдещите преговори, а именно установяването на амбициозни, но реалистични цели, придружени от необходимата спомагателна рамка, при същевременно запазване на технологична неутралност и осигуряване на справедливо разпределение на усилията и ползите.

Одобрена е позицията на Република България по дело на Съда на Европейския съюз

Правителството одобри позицията на Република България по дело С- 615/24 на Съда на Европейския съюз, образувано по преюдициално запитване на Corte suprema di cassazione (Върховен касационен съд, Италия) във връзка с жалба, подадена от Ambito territoriale di caccia Ancona 2 (Териториален ловен район Анкона 2) срещу Azienda Agricola Camarzano di RК (Земеделско стопанство Камарцано на РК) срещу решението на Tribunale Di Ancona (Окръжен съд, Анкона, Италия). С решението правителството дава и съгласие за встъпване в производството. Конституирането на Република България като страна по това дело ще позволи на страната ни успешно да се включи в процеса на правораздаване, осъществяван от Съдът на Европейския съюз с оглед на еднаквото и точно прилагане на правото на Европейския съюз.

Правителството одобри доклада от участието на България в заседанието на Съвета на Европейския съюз по земеделие и рибарство

Министерският съвет одобри резултатите и взетите решения на заседанието на Съвета на Европейския съюз по земеделие и рибарство, което се проведе на 9 – 10 декември 2024 г. в Брюксел. В областта на рибарството беше постигнато политическо споразумение по предложението за Регламент на Съвета за определяне на възможностите за риболов на някои рибни запаси и групи рибни запаси, приложими в Средиземно море и Черно море. Съгласно постигнатите договорености се увеличава общият допустим улов на калкан в Черно море, като квотата на ЕС нараства с 10%, от 150 на 165 тона. Тя е разпределена по равно между Република България и Румъния по 82,5 тона. На регионално ниво е постигнато съгласие това увеличение да се прилага през четиригодишния период от 2025 - 2028 г. Риболовните възможности ще бъдат допълнени и с прехвърленото неусвоено количество квота за улов на калкан за 2023 г. в размер на 7, 76 тона, с което риболовните възможности на България за улов на калкан в Черно море през 2025 г. ще достигнат 90,26 тона. В областта на земеделието министрите обмениха мнения по темата за Общата селскостопанска политика (ОСП) за периода след 2027 г. Пред новия комисар по земеделие и храни делегациите подчертаха своите приоритети за бъдещата ОСП. Те предоставиха политически насоки, които новата Комисия да вземе предвид при изготвянето на Визията за селското стопанство и храните през първите 100 дни от своя мандат, както и за законодателните предложения за ОСП след 2027 г.

Правителството одобри резултатите от участието на българската делегация в редовното заседание на Съвета на ЕС по конкурентоспособност

Правителството одобри резултатите от участието на българската делегация в редовното заседание на Съвета на Европейския съюз по конкурентоспособност (вътрешен пазар, индустрия, научни изследвания и космическо пространство), което се проведе на 28 и 29 ноември 2024 г. в Брюксел. Делегацията беше ръководена от заместник-министъра на иновациите и растежа проф. д-р Георги Ангелов в частта „Космическо пространство" и заместник-постоянния представител на Република България към Европейския съюз г-жа Петя Василева в частите „Вътрешен пазар и индустрия" и „Научни изследвания". В частта „Вътрешен пазар и индустрия" бяха обсъдени въпроси свързани с важната роля на единния пазар и по-доброто регулиране за повишаване на конкурентоспособността на ЕС. Акцент беше поставен и върху изготвянето на мерки и действия в подкрепа на индустрията и компаниите на ЕС, особено на МСП, като се създадат благоприятни условия за тяхното развитие, както и за запазване на традиционните отрасли в Европа. В рамките на Съвета се проведе дебат за ролята на по-доброто регулиране в Европа. На него бе заявен политически ангажимент за усъвършенстване на процесите на подготовка и приемане на законодателство, с реално намаляване на тежестите за бизнеса, подобряване на провеждането на консултации със заинтересованите страни, изготвяне на качествени оценки на въздействието, постигане на съгласуваност, опростеност и ефективност на правната рамка. В частта „Научни изследвания" Съветът одобри три проекта на заключения: относно засилването на конкурентоспособността на ЕС. В частта „Космическо пространство" Съветът одобри два проекта на заключения: относно укрепването на европейските компетентности в космическия сектор и относно междинната оценка на космическата програма на ЕС. Министрите проведоха дебат за бъдещето на космическата политика на Съюза.

Одобрени са резултатите от заседание на Съвета на ЕС във формат „Телекомуникации"

Правителството одобри резултатите от участието на България в заседание на Съвета на Европейския съюз по транспорт, телекомуникации и енергетика, формат „Телекомуникации", което се проведе на 6 декември 2024 г. в Белгия. Министрите обсъдиха Политическата програма „Цифрово десетилетие до 2030 г." . Редица държави членки, включително България, се обявиха за засилване на връзката между научните изследвания, иновациите и стандартизацията по отношение на нововъзникващите технологии. Приети бяха и заключения за Агенцията на ЕС за киберсигурност (ENISA) и Бялата книга за нуждите на Европа от цифрова инфраструктура.

Одобрени са резултатите от заседание на Съвета на ЕС във формат „Транспорт"

Министерският съвет одобри доклад от заседанието на Съвета по транспорт, телекомуникации и енергетика на ЕС (формат „Транспорт"), което се проведе на 5 декември 2024 г. в Брюксел. В областта на сухопътния транспорт Съветът постигна общ подход по Директивата относно свидетелствата за управление. Целта е да се налагат санкции на чужди граждани при извършени тежки нарушения извън територията на държавата, издала свидетелството за управление на автомобил. България изрази подкрепа за свеждането до минимум на административната тежест в действията на компетентните органи в държавите членки. Приет беше общ подход по два регламента за правата на пътниците в ЕС. Целта е да се подобри достъпът до информация. България подкрепи постигането на по-голяма яснота както по отношение на пътниците, така и по отношение на превозвачите, свързана с предлагането на адекватна помощ, възстановяването на разходи, обезщетенията и санкциите. В областта на въздушния транспорт, министрите проведоха дебат по Регламента относно правата на пътниците. България акцентира върху нуждата от опростяване и уеднаквяване на правилата, за да се избегне дискриминация при компенсациите. Обърнато бе внимание на необходимостта от ясно разграничение на отговорностите между превозвачи и посредници, особено в контекста на туристическите пакети.

Правителството одобри доклада от заседанието на Съвет „Общи въпроси", проведено на 17 декември 2024 г.

Министерският съвет одобри доклада с резултатите от заседанието на Съвет „Общи въпроси", което се проведе на 17 декември 2024 г. в Брюксел. България бе представена от заместник-министъра на външните работи на Република България, г-жа Елена Шекерлетова. Съвет „Общи въпроси" прие заключенията на Съвета по политиката на разширяване на ЕС. Съветът подготви заседанието на Европейския съвет на 19 декември 2024 г., като обсъди проекта на заключения, включващи темите: Украйна; Близък изток; ЕС в света; Предотвратяване и отговор на кризи; Миграция. Министрите обмениха виждания по темата „Бъдещето на Европа" в контекста на вижданията от доклада на М. Драги „Бъдещето на европейската конкурентоспособност" относно управлението на ЕС. Министрите обсъдиха отношенията ЕС-Обединеното кралство, както и актуалното състояние на преговорите с Швейцария по пакет от споразумения.

Одобрени са резултатите от българското участие в Съвет „Правосъдие и вътрешни работи", формат „Вътрешни работи"

Министерският съвет одобри резултатите от участие в заседание на Съвета „Правосъдие и вътрешни работи", формат „Вътрешни работи", проведено на 12 декември 2024 г., в гр. Брюксел, Кралство Белгия. В доклада са представени резултатите от дискусиите относно: Решение на Съвета за определяне на дата за премахване на проверките на лица по вътрешните сухопътни граници с и между Република България и Румъния; Цялостното състояние на Шенгенското пространство; Регламент за предотвратяване и борба със сексуалната експлоатация; Изпълнение на реформите в областта на миграцията и убежището; Справяне с миграцията - обмисляне на нови начини за предотвратяване и противодействие на незаконната миграция - тема на работния обяд; Достъп до данни за ефективно правоприлагане: заключителен доклад на Групата на високо равнище.

Правителството одобри проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за чужденците в Република България

Приетите изменения целят синхронизиране на документа с Директива /ЕС/2021/1883 на ЕП и на съвета от 20 октомври 2021 г., визиращи условията за влизане и пребиваване на граждани на трети държави за целите на висококвалифицирана трудова заетост и за отмяна на Директива 2009/50/ЕО на Съвета. В тази връзка е предвидена законова възможност за смяна на работодателя след изтичане на първите 12 месеца на висококвалифицирана заетост, смяна на заеманата от притежателя на Синя карта длъжност, включително и извършване на конкретна служебна работа от притежателите на тази карта, издадена в друга държава членка. без да се изисква друго разрешение, освен „Синя карта на ЕС-· и редовен паспорт. Променят се условията за влизане и престой на граждани на трети държави с цел заетост на сезонни работници. След получаване на документ за пребиваване се въвежда възможност за удължаване на срока на пребиваване на чужденец за срок до 90 дни. Разширява се приложеното поле на ЗЧРБ с разписана процедура за предоставяне на право на пребиваване у нас на чужденци „специализанти". Уеднаквяват се изискванията спрямо кандидатите за постоянно пребиваване. Оптимизира се процедурата по представяне на право за продължително пребиваване на инвеститори. Въвеждат се нови условия за разрешаване на пребиваване на основание. свързано с представени документи за годишен оборот най-малко на 500 хиляди лева или тяхната равностойност във валута за период от 2 години преди регистрацията на търговското представителство на чуждестранното дружество в България. Предвижда се също и разрешение на това основание да могат да получат до двама представители. Подобрена е процедурата по взаимодействие на компетентните държавни структури, ангажирани в процеса на издаване на съответния тип разрешения за пребиваване. Предвидена е възможност ГД .,Гранична полиция" да налага принудителни административни мерки спрямо граждани на държави членки на ЕС, каквато към настоящия момент липсва в Закона за влизането, пребиваването и напускането на Република България за гражданите на ЕС и членовете на техните семейства. Предложена е и промяна в посока отпадане на възможността за предоставяне на пребиваване на чужденци. желаещи да извършват дейност с нестопанска цел. Въвеждат се изискванията на Регламент ЕС 2016/399 на Европейския парламенти и на Съвета относно Кодекс на Съюза за режима на движение на лица през границите (Кодекса на шенгенските граници), в който е предвидено премахване на граничния контрол на лица, които пресичат вътрешните граници между държавите членки и са установени правила за граничния контрол на лицата, които пресичат външните граници на Съюза. След 31.03.2024 г. тези правила са пряко приложими за Република България. Съгласно регламента, престоят на граждани на трети страни на територията на Република България започва да се счита за престой на територията на Шенгенското пространство и в тази връзка със законопроекта е предвидено общо правило за престой съгласно Кодекса на Шенгенските граници. 1515 януари 2024 г. Във връзка с одобрения с решение на Министерския съвет модел за централизирана персонализация на български лични документи, е предвидена редакция на чл. 31, ал. 4 от Закона за българските лични документи (ЗБЛД), свързана с експресното издаване на лична карта на български граждани. При заявено издаване на лична карта до 8 работни часа, получаването на персонализирания документ ще се осъществява само на територията на гр. София в определени структури на МВР (Столична дирекция на вътрешните работи, Областна дирекция на Министерството на вътрешните работи -София или в дирекция „Български документи за самоличност"). Тъй като със заложените изменения в ЗЧРБ се предвижда въвеждане на законодателство на ЕС, е изготвена и приложена таблица за съответствие с европейското право.

Одобрен е проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за здравното осигуряване

Министерският съвет прие Решение за одобряване на проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за здравното осигуряване. Предлаганите промени касаят следните основни области: изпълнение на изисквания на Националния план за възстановяване и устойчивост, с изпълнение на Решение на Народното събрание за предприемане на мерки и действия за подобряване осигуреността на системата на здравеопазването на Република България с медицински сестри и акушерки, както и прецизиращи и оптимизиращи промени на сега действащи разпоредби на 330. Осигурява се равнопоставеност на всички пациенти с коагулопатии чрез безплатния им достъп до лекарствени продукти в болничната медицинска помощ при животозастрашаващи кръвоизливи и спешни оперативни и инвазивни интервенции. Предвижда се въвеждане както на качествени, така и на количествени индикатори за оценка на лечението на пациентите. Представители на Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи ще бъдат канени от Българския лекарски съюз на преговорите за сключване на национални рамкови договори. Представители на Българския фармацевтичен съюз ще могат да участват в контролните дейности на НЗОК. Ще се оптимизира и улесни обменът на информация между НЗОК и МЗ. Контролната си функция НЗОК ще може да осъществява координирано с други компетентни институции. С преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за здравното осигуряване се извършва промяна в Закона за лечебните заведения се разширява обхватът на областните и Националната здравни карти, като се предвижда да се оценява потребността от човешки ресурси в системата на здравеопазването не само в извънболничната помощ, но и в болничната медицинска помощ за всички области.

Отменено е постановление за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на финансите за 2024 г.

Със свое постановление правителството отмени Постановление № 496 на Министерския съвет от 2024 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на финансите за 2024 г.

Утвърдени са разходите за командировки в страната за третото тримесечие на 2024 г.

Правителството утвърди разходите за командировки в страната третото тримесечие на 2024 г. на министрите и заместник-министрите, на областните управители, на председателите на държавни комисии, агенции и институции. За командировки на министрите и заместник-министрите в страната са изразходвани общо 16 171,14 лв., за командировки на председателите на държавни агенции и техните заместници 2612,73 лв., за командировки на областни управители – 8777,89 лв., за командировки на председатели и членове на държавни комисии – 600 лв., за командировки на ръководители на държавни институции по чл. 19, ал. 4 от Закона за администрацията – 1608,50 лв.

Приет е меморандум за разбирателство с Унгария в сферата на отбранителната промишленост и транспортния сектор

Правителството взе решение да одобри проекта на Меморандум за разбирателство между Министерството на икономиката и индустрията на Република България и Министерството на транспорта и съобщенията на Република България, от една страна, и Министерството на националната икономика на Унгария, от друга страна, относно създаване на дългосрочно стратегическо партньорство в областта на отбранителната промишленост и транспортния сектор.

Проектът на Меморандум бе предоставен от унгарската страна и има за цел задълбочаване на сътрудничеството между двете страни в специфични области от взаимен интерес в сектора на отбранителната промишленост и транспорта, въз основа на равенство и взаимен интерес.

За ратификация е предложено споразумение за седалище на Националното бюро-България на Университетската агенция на Франкофонията за Централна и Източна Европа

Министерският съвет прие Решение, с което предлага на Народното събрание да ратифицира подписаното на 10 декември 2024 г. Споразумение между Правителството на Република България и Университетската агенция на Франкофонията (УАФ) за седалище на Националното бюро-България на Университетската агенция на Франкофонията за Централна и Източна Европа. Проектът на Споразумението бе одобрен с Решение на Министерския съвет от 30 октомври 2024 г. Към настоящия момент 10 български висши учебни заведения, както и Българската академия на науките, са членове на УАФ. Всички членове на агенцията участват в проекти и дейности, свързани с обучението, научните изследвания и университетското управление в зависимост от профила на университета и стратегическите цели, които си е поставил. Често български учени франкофони са част от регионални или международни консорциуми, които осъществяват научни проекти, обединили международни франкофонски университетски екипи, финансирани от УАФ. Така българските университети се превръщат в регионални научни центрове с международни партньорства. Университетската Агенция на Франкофонията (УАФ) е най-голямата асоциация на висши учебни заведения в света. В нея членуват повече от 1000 университета, висши училища, университетски мрежи и научно- изследователски центрове от 119 държави, като агенцията поддържа 59 представителства в 40 страни. Новото споразумение отразява промените в наименованията, приети в действащата стратегия на УАФ за периода 2021-2025 г. Съгласно стратегията Антената на Бюрото на Университетската агенция на Франкофонията за Централна и Източна Европа, действаща в София от април 2013 г., се преименува на „Национално бюро-България на Университетската агенция на Франкофонията-Централна и Източна Европа".

Актуализират се Насоките за уеднаквяване на практиката по определяне и прилагане на дейностите по системна интеграция

Правителството одобри нови Насоки за уеднаквяване на практиката по определяне и прилагане на дейностите по системна интеграция по чл. 7с от ЗЕУ. По този начин се актуализират действащите към настоящия момент Насоки с оглед натрупаната до момента практика по тяхното прилагане. Също така са отразени и настъпилите междувременно структурни промени, свързани със закриването на Държавна агенция „Електронно управление" и създаването на Министерството на електронното управление.