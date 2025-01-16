Главчев цитира латинска сентенция: Каквото можах направих, да направи повече този, който може

"Feci quod potui, faciant meliora potentes"(Каквото можах направих, да направи повече този, който може). Тази латинска сентенция написа в публикация във фейсбук бившият министър-председател Димитър Главчев.

"Благодаря на всички, с които го правихме заедно!

Сигурен съм , че ще можем да направим и повече!", пише още той. “Feci quod potui, faciant meliora potentes”(Каквото можах направих, да направи повече този, който може). Благодаря на всички, с които го правихме заедно! Сигурен съм , че ще можем да направим и повече! Публикувахте от Dimitar Glavchev в Четвъртък, 16 януари 2025 г.

Днес в Министерски съвет се проведе церемония по приемането и предаването на властта от служебното правителство на кабинета "Желязков". По-рано премиерът, тримата вицепремиери и 19-те министри се заклеха в парламента и поеха постовете си.