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Главчев цитира латинска сентенция: Каквото можах направих, да направи повече този, който може

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Димитър Главчев СНИМКА: Велислав Николов

"Feci quod potui, faciant meliora potentes"(Каквото можах направих, да направи повече този, който може). Тази латинска сентенция написа в публикация във фейсбук бившият министър-председател Димитър Главчев

"Благодаря на всички, с които го правихме заедно!

Сигурен съм , че ще можем да направим и повече!", пише още той. 

“Feci quod potui, faciant meliora potentes”(Каквото можах направих, да направи повече този, който може). Благодаря на всички, с които го правихме заедно! Сигурен съм , че ще можем да направим и повече!

Публикувахте от Dimitar Glavchev в Четвъртък, 16 януари 2025 г.

Днес в Министерски съвет се проведе церемония по приемането и предаването на властта от служебното правителство на кабинета "Желязков". По-рано премиерът, тримата вицепремиери и 19-те министри се заклеха в парламента и поеха постовете си.

Димитър Главчев СНИМКА: Велислав Николов

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