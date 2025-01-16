Главчев цитира латинска сентенция: Каквото можах направих, да направи повече този, който може

"Feci quod potui, faciant meliora potentes"(Каквото можах направих, да направи повече този, който може). Тази латинска сентенция написа в публикация във фейсбук бившият министър-председател Димитър Главчев.
"Благодаря на всички, с които го правихме заедно!
Сигурен съм , че ще можем да направим и повече!", пише още той.
Днес в Министерски съвет се проведе церемония по приемането и предаването на властта от служебното правителство на кабинета "Желязков". По-рано премиерът, тримата вицепремиери и 19-те министри се заклеха в парламента и поеха постовете си.