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Четирима, сред които и 10-месечно бебе, са ранени в челен удар на Присовските завои

Дима Максимова

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На 18 януари, около 17:00ч., на главния път Русе-Свиленград, в района на Присовските завои до Велико Търново ,настъпва ПТП между лек автомобил "Пежо" с пловдивска регистрация, управляван от 22-годишна жена от Пловдив, и лек автомобил "Хонда" с великотърновска регистрация и 47-годишен зад волана. Причина за челния удар е движение с несъобразена скорост и навлизане в лентата за насрещно движение от страна на младата шофьорка, посочват от полицията.

Пострадали са всички участници в произшествието. В "Хонда"-та освен 47-годишният водач са пътували още 43-годишна жена и 10-месечно бебе. След преглед в МОБАЛ всички са освободени за домашно лечение с диагноза контузия на гръден кош.
Образувано е досъдебно производство.

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