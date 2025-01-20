Четирима, сред които и 10-месечно бебе, са ранени в челен удар на Присовските завои

На 18 януари, около 17:00ч., на главния път Русе-Свиленград, в района на Присовските завои до Велико Търново ,настъпва ПТП между лек автомобил "Пежо" с пловдивска регистрация, управляван от 22-годишна жена от Пловдив, и лек автомобил "Хонда" с великотърновска регистрация и 47-годишен зад волана. Причина за челния удар е движение с несъобразена скорост и навлизане в лентата за насрещно движение от страна на младата шофьорка, посочват от полицията.

Пострадали са всички участници в произшествието. В "Хонда"-та освен 47-годишният водач са пътували още 43-годишна жена и 10-месечно бебе. След преглед в МОБАЛ всички са освободени за домашно лечение с диагноза контузия на гръден кош.

Образувано е досъдебно производство.