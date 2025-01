Съболезнования към семействата на загиналите в самолетната катастрофа във Вашингтон, при която пътнически самолет се сблъска с военен хеликоптер над река Потомак, изказа в социалната мрежа "Екс" премиерът Росен Желязков.

Двете машини са се ударили във въздуха, при кацане на пътническия самолет, около 21 часа местно време снощи. На борда на машината на "Американ еърлайнс", която се е сблъскала с хеликоптер "Блек хоук", е имало 64 души. До този момент са открити 19 тела. Няма намерени оцелели.