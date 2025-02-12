Пешеходец е пострадал при катастрофа в село Д-р Йосифово, община Монтана

На 11.02.2025 г. около 14,40 ч. местен жител на 35 г. слязъл от тротоара на ул. "Д-р Йосиф Иванов Йосифов" на платното за движение без да се увери, че не приближава друг участник в движението, при което се блъснал в предния десен калник на преминаващия пред него лек автомобил "Фолксваген Бора" с монтанска регистрация, управляван от 76-годишния му собственик от село Медковец, общ. Медковец. По случая са снети сведения от двама свидетели очевидци на пътния инцидент. Пострадалият пешеходец е транспортиран в МБАЛ Монтана, където при извършения преглед е установено, че е получил комоцио. Настанен е на лечение в болничното заведение, без опасност за живота. При ПТП на лекия автомобил е счупено дясното странично огледало. Направената проба на водача за употреба на алкохол е отрицателна. На местопроизшествието е извършен оглед и образувано досъдебно производство по чл. 343, ал. 1, б. б от НК.