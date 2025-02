Регистрирайте се безплатно на презентация и мастър клас по комуникации на сайта ТУК.

Събитието ще се проведе на 26 февруари от 18:30 часа в Grand Hotel Millennium Sofia.

В динамичния свят на комуникациите, медиите и културните индустрии, IULM University в Милано се откроява като един от водещите европейски университети, подготвящи специалисти за глобалния пазар. Основан през 1968 г., този частен университет съчетава традицията с иновациите, предлагайки програми, които развиват както академични, така и практически умения.

На 26 февруари екип от IULM гостува в София, за да представи университета и да изнесе мастър клас обучение на темата: Decoding Tomorrow: The Role of Strategic Communication in a Fast-Changing World. Специално ще участва гост лектор, който преподава в университета. Безплатна регистрация на страницата ТУК.

IULM е известен със своите специализирани бакалавърски и магистърски програми в областите на комуникацията, маркетинга, медиите, езиците, изкуствата и културния мениджмънт. Университетът подготвя студентите за професионална реализация чрез иновативни методи на преподаване, проекти в сътрудничество с бизнеса и международни обменни програми.

Практическо обучение и връзка с индустрията

Една от основните отличителни черти на IULM е неговата ориентация към практическото обучение. Университетът има партньорства с водещи медийни компании като Mediaset и RAI, както и с глобални брандове като Gucci и Ferrero. Това осигурява на студентите реални казуси, стажове и възможност да изградят професионални връзки още преди да завършат.

Милано – центърът на културата и иновациите

Местоположението на IULM е стратегическо – в самото сърце на Милано, градът, който е световен лидер в модата, дизайна и бизнес иновациите. Студентите не само учат, но и живеят в среда, която стимулира креативността и предприемаческото мислене.

От първите си години до днес, IULM University остава сред водещите институции в Европа за комуникации и културни науки, подготвяйки новото поколение професионалисти за предизвикателствата на дигиталния свят.

Регистрирайте се за обучението и презентацията на сайта ТУК.