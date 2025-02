Борисов: Сърдечни поздравления, скъпи Фридрих Мерц, за тази решителна изборна победа

Сърдечни поздравления, скъпи Фридрих Мерц и ХДС/ХСС, за тази решителна изборна победа. Това написа в профила си в социалната мрежа "Екс" лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов по повод победата на Фридрих Мерц и Християндемократичен съюз/Християнсоциален съюз (ХДС/ХСС) на изборите в Германия.

"Европа се нуждае от силна Германия. България се нуждае от силна Германия. За път напред в областта на сигурността и просперитета", пише още той. Heartfelt congratulations dear @_FriedrichMerz & @CDU & @CSU on this decisive election victory. Europe needs strong Germany. Bulgaria needs strong Germany. For a way forward in security & prosperity 🇧🇬🇩🇪🇪🇺 @EPP — Boyko Borissov (@BoykoBorissov) February 23, 2025

Кандидатът на консервативния блок ХДС/ХСС Фридрих Мерц спечели около 29 процента от гласовете на изборите в Германия, показват резултатите от екзитполовете. Крайнодясната партия „Алтернатива за Германия" е на второ място с 20%.