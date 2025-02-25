Кола помете 77-годишен велосипедист в село Караджово край Садово

Възрастен мъж е в болница след катастрофа вчера в садовското село Караджово, съобщават от МВР. Според предварителната информация около 11,40 ч. на нерегулирано кръстовище в населеното място лек автомобил „Сузуки" отнел предимството и блъснал 77-годишен велосипедист. Пострадалият е оставен под лекарско наблюдение, алкохолната му проба е отрицателна. Няма данни за употреба на алкохол и наркотични вещества от страна на шофьора на колата, който е на 30 години. Той е задържан. По случая се води досъдебно производство в РУ-Първомай.