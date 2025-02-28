Гости обраха домакина си в Шумен

Сребърни бижута, механичен позлатен ръчен часовник и три мобилни телефона са откраднати от частен дом в Шумен, съобщиха от ОД МВР .Сигнал за липсата им подал в полицията 47 годишен мъж от Каолиново, собственик на жилището. Той съобщил, че от дома му на 23 февруари е извършена кражба." В имота няма следи от взлом, и разбити врати. Имало е приятелска среща. Вечеряли и разговаряли до късно. След няколко дни домакинът установил, че ценностите и мобилните му телефони са изчезнали, разказа пред "24 часа" полицейски източник. В разговор с разследващите пострадалият не изключва някой от гостите да го е обрал. По случая е образувано досъдебно производство.