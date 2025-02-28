ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Шофьор пострада при катастрофа с камион на прохода...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа

НА ЖИВО: Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/20011826 www.24chasa.bg

Гости обраха домакина си в Шумен

Галина Ганева

828
47-годишния собственик смята, че е обран от гостите си Снимка: Архив

Сребърни бижута, механичен позлатен ръчен часовник и три мобилни телефона са откраднати от частен дом в Шумен, съобщиха от ОД МВР .Сигнал за липсата им подал в полицията 47 годишен мъж от Каолиново, собственик на жилището. Той съобщил, че от дома му на 23 февруари е извършена кражба." В имота няма следи от взлом, и разбити врати. Имало е приятелска среща. Вечеряли и разговаряли до късно. След няколко дни домакинът установил, че ценностите и мобилните му телефони са изчезнали, разказа пред "24 часа" полицейски източник. В разговор с разследващите пострадалият не изключва някой от гостите да го е обрал. По случая е образувано досъдебно производство.

47-годишния собственик смята, че е обран от гостите си Снимка: Архив

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Регионални

Последно от

Мама 24

Последно от

Здраве

Водещи новини

НА ЖИВО

Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание