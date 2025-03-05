Хванаха пиян шофьор край с. Драгоево, иззеха му колата

47 годишен водач от с.Драгоево е задържан в полицейското управление във Велики Преслав за 24 часа, тъй като като е шофирал след употреба на алкохол, съобщиха от ОД МВР. Около 09.40 часа на 4 март за проверка край Велики Преслав е спрян водач на лек автомобил" Рено" с шуменска регистрация. Изпробван е с дрегер, който отчел 1,41 промила алкохол в издишания въздух. Водачът е дал кръвна проба за химичен анализ. Автомобилът е иззет и приобщен към образуваното бързо производство.