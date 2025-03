Росен Желязков е разговарял със Зеленски за постигането на мир в Украйна

Премиерът Росен Желязков е говорил с президента на Украйна Володимир Зеленски. Това съобщиха и двамата в социалната мрежа "Екс".

Желязков благодари на Зеленски за ползотворния разговор за общата цел за постигане на справедлив и траен мир.

Преди това Зеленски сподели, че е провел съдържателен разговор с българския премиер, в който е изразил благодарност за непоколебимата подкрепа на България за Украйна. „Дълбоко ценим солидарността на българския народ", казва Зеленски.

Зеленски пише още, че двамата са обсъдили начините за постигане на справедлив и траен мир за Украйна. „Ключов елемент от него са гаранциите за сигурност, които ще работят само ако са споделени и поддържани от всички наши партньори", пише Зеленски.

„Благодарен съм за готовността на България да работим заедно, за да се доближим до деня, в който в Украйна ще бъде установен справедлив и траен мир. Това единство е точно това, от което се нуждаем в момента", допълни Зеленски.

Днес лидерите на страните от ЕС ще се съберат в Брюксел. В срещата ще участва и украинският президент. Освен превъоръжаването, 27-те се очаква да обсъдят как може да продължи подкрепата за Киев, след като американският президент Доналд Тръмп спря помощта за Украйна и предприе курс към сближаване с Русия.