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49-годишен задигна кабели и метален варел от имот в Катуница

24 часа Пловдив онлайн

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Кабели

За часове служители от полицейския участък в Садово са разкрили извършител на взломна кражба от частен имот, съобщават от МВР. Вчера тяхното съдействие било потърсено от собственик на стопанска постройка в село Катуница, който установил, че след разбиване на катинар са му задигнати кабели, метален варел и други вещи на обща стойност около 500 лева. При организираните оперативни и издирвателни действия още същия ден униформените задържали 49-годишния крадец. Мъжът е с криминалистични регистрации и осъждан. Срещу него е образувано досъдебно производство в РУ-Първомай.

Кабели

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