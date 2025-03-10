Мъж е в болница след бой край пловдивското село Калояново

Полицаи от Хисаря са предприели необходимите действия за предотвратяване на сбиване между няколко мъже в землището на село Калояново, съобщават от МВР. Това се е случило в събота по обяд, а единият от участниците във физическата саморазправа е е настанен в болница. Като заподозрян за нанесената му телесна повреда е задържан 21-годишен младеж. По случая е образувано досъдебно производство, работата по документирането продължава разследващ полицай.