Мъж се оплака, че е пребит и ограбен, после си намери парите в колата

Мъж се оплака, че е пребит и ограбен, но после си намери парите.

В четвъртък в РУ-Петрич е получен сигнал от ФСМП-Петрич за постъпил при тях 39-годишен мъж от с. Кавракирово, който е пострадал след нанесен побой. Пред пристигналите на място полицейски служители пострадалият е съобщил, че около 02:00 часа в района на ул. „Серска" в гр. Петрич му е нанесен побой от двама негови познати от гр. Петрич и са му отнети портмоне с лични документи и сумите от около 1050 евро и около 140 лева.

След предприети незабавни действия, двамата мъже, които са на 39 и 42 години са задържани. На по-късен етап пострадалият е уведомил работещите по случая полицейски служители, че е открил портмонето и парите в личния си автомобил. За случая е уведомена компетентната прокуратура и е образувано досъдебно производство.