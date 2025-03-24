Намериха човешки череп край Велико Търново

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Служители на полицейското управление във Велико Търново разследват случай на намерен човешки череп между селата Пушево и Ветринци.

На местопроизшествието е извършен оглед, съобщиха от ОДМВР - Велико Търново.

Започнато е досъдебно производство.